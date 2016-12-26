Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Aralık 2016 Pazartesi 12:57

Kuzey Kore Liderinden Bürokratlara Tembellik Suçlaması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bürokratları tembel tembel oturmakla suçladı.

Kuzey Kore Liderinden Bürokratlara Tembellik Suçlaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bürokratları "tembel tembel oturmakla" suçladı.

Devlet haber ajansı KCNA, Kim'in, komünist rejim ideolojisine ve ülkedeki siyasi sisteminin kutsal amacına odaklanmayan parti yetkililerini tembellik yapmakla suçladığını duyurdu.

Kim, Kuzey Kore İşçi Partisinin bir kurul toplantısında yaptığı kapanış konuşmasında, "Bürokrasi, görevini kötüye kullanma, yolsuzluk ve diğer yanlış davranışların temel nedeni haline gelmiştir. Bu da İşçi Partisine ve devletin resmi ideolojisine çok büyük zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Parti üyelerini bürokrasideki tembellik ve yanlış davranışlarla kararlı şekilde mücadele etmeye çağıran Kim, partililerin "güçlü bir sosyalist ülke inşa etmekteki" rolünün altını çizdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Kuzey KoreBürokratlarSuçlama
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6,3 Büyüklüğünde Deprem 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Yüzüğün sahibi aranıyor Yüzüğün sahibi aranıyor
Dünyaca Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Dünyaca Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti Dünyaca Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti
Hindistan'da Yangın: 3 Ölü Hindistan'da Yangın: 3 Ölü
Hindistan Balistik Füze Fırlattı Hindistan Balistik Füze Fırlattı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

6,3 Büyüklüğünde Deprem

Haberi Oku