Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Atletle Tesis Denetledi

Kim Jong-un, aşırı sıcak hava nedeniyle bir balık turşusu fabrikasını atletle denetledi. Kim, Hwanghaenum-do kentindeki balık turşusu fabrikasına geleneksel Mao ceketi yerine, hasır şapka ve kısa kollu gri bir takımla geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, aşırı sıcaklar yüzünden atletle tesis denetledi. Kim, Hwanghaenum-do kentindeki balık turşusu fabrikasına geleneksel Mao ceketi yerine, hasır şapka ve kısa kollu gri bir takımla geldi.

ÜNİFORMALI SUBAYLAR NOT ALDI

Devlet medyasının yayımladığı fotoğraflarda, Kim'in bir süre sonra ceketini çıkararak karısı Ri Sol-ju'ya verdiği görülüyor. Bu fotoğraflarda heyetteki subayların, kışlık üniformalarıyla Kim'in talimatlarını not aldığı gözleniyor.

DEDESİNİ ÖRNEK ALIYOR

Ziyaret sırasında hava sıcaklığının 37.8 derece olduğu belirtiliyor. Kim, kıyaferlerinde Kuzey Kore'nin kurucusu olan dedesi Kim Il-Sung'u örnek alıyor.

İŞÇİLER SENTETİK GİYSİLER GİYİYOR

Kuzey Kore'de işçilerin çoğu sentetik giysiler giyiyor. Kim Jong-un, halkı yeniden vinalon adı verilen kumaştan yapılan giysileri giymeye özendiriyor.

KUZEY KORE'YE ÖZGÜ BİR KUMAŞ

Kuzey Kore'ye özgü bu kumaş alkol, kömür ve kireçten yapılıyor. Kim, bu yılbaşı konuşmasında vinalon üretiminin artırılması çağrısında bulunmuştu. Balık ağlarında da kullanılan ve son derece kalın bir kumaş olan vinalon, Kuzey Korelilerin ulusal kimliğinin bir parçası olarak kabul ediliyor.