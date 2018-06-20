Kuzey Kore ile Çin'den yakın iş birliği sözü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta Singapur’da yaptığı görüşmeye verdiği destekten ötürü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e teşekkür etti.

Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansı’na (KCNA) dayandırdığı habere göre, Çin'i ziyaret eden Kim, dünkü görüşmelerinde Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma yönündeki taahhüdünü destekleyen ve süreç içinde yapıcı rol oynama sözü veren Şi'ye şükranlarını sundu.

Trump ile Singapur'da düzenledikleri zirveye desteği nedeniyle Pekin yönetimine teşekkür eden Kim, Çin ile ikili ilişkileri pekiştirme ve dostane bağları ilerletme sözü verdi.



Kim, Kuzey Kore'nin "Kore Yarımadası'nda ve bölgede yeni bir sayfa açma sürecinde" Çin ile yakın iş birliği içinde olacağını vurguladı.İki günlük ziyaret çerçevesinde Çin’de bulunan Kuzey Kore lideri Kim, dün, Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili ilişkileri ve ABD Başkanı Trump ile Singapur’da düzenlediği zirveyi görüşmüştü.