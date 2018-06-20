banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94002
ALTIN
194.811
DOLAR
4.7568
STERLİN
6.2610
EURO
5.5008
En Fazla Yağış Akdoğan’a Düştü
En çok yağmur nereye yağdı...?
Hasan İşlek teminatla serbest
HASAN İŞLEK TEMİNATLA SERBEST
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak
DARP ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Şölen silahla dehşet saçtı
ŞÖLEN SİLAHLA DEHŞET SAÇTI
banner282
Flaş Haber
Hisar üzerinde asılı kaldı
Kapat

Kuzey Kore ile Çin'den yakın iş birliği sözü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta Singapur’da yaptığı görüşmeye verdiği destekten ötürü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e teşekkür etti.

Kuzey Kore ile Çin'den yakın iş birliği sözü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta Singapur’da yaptığı görüşmeye verdiği destekten ötürü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e teşekkür etti.

20 Haziran 2018 Çarşamba 08:07
Kuzey Kore ile Çin'den yakın iş birliği sözü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta Singapur’da yaptığı görüşmeye verdiği destekten ötürü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e teşekkür etti.

Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansı’na (KCNA) dayandırdığı habere göre, Çin'i ziyaret eden Kim, dünkü görüşmelerinde Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma yönündeki taahhüdünü destekleyen ve süreç içinde yapıcı rol oynama sözü veren Şi'ye şükranlarını sundu.
Trump ile Singapur'da düzenledikleri zirveye desteği nedeniyle Pekin yönetimine teşekkür eden Kim, Çin ile ikili ilişkileri pekiştirme ve dostane bağları ilerletme sözü verdi.

banner277
Kim, Kuzey Kore'nin "Kore Yarımadası'nda ve bölgede yeni bir sayfa açma sürecinde" Çin ile yakın iş birliği içinde olacağını vurguladı.
İki günlük ziyaret çerçevesinde Çin’de bulunan Kuzey Kore lideri Kim, dün, Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili ilişkileri ve ABD Başkanı Trump ile Singapur’da düzenlediği zirveyi görüşmüştü.
 

banner288
Son Güncelleme: 20.06.2018 11:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mali’de 3 toplu mezar bulundu
Mali’de 3 toplu mezar bulundu
Alaska'da müzeden mamut dişi çalındı
Alaska'da müzeden mamut dişi çalındı
Akdeniz'de kurtarılan göçmenler İtalya'ya götürüldü
Akdeniz'de kurtarılan göçmenler İtalya'ya götürüldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kolera salgını
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kolera salgını
AB'den ABD'ye “demokrasi“ uyarısı
AB'den ABD'ye “demokrasi“ uyarısı
ABD, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını duyurdu
ABD, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını duyurdu
Dünyadaki milyonerlerin toplam serveti 70 trilyon doları aştı
Dünyadaki milyonerlerin toplam serveti 70 trilyon doları aştı
Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 178 kişi kayboldu
Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 178 kişi kayboldu
Rusya, ABD'nin ek gümrük vergilerine karşılık verecek...
Rusya, ABD'nin ek gümrük vergilerine karşılık verecek...
İsrail'e ait İHA Suriye sınırında düştü!
İsrail'e ait İHA Suriye sınırında düştü!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim