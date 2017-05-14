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14 Mayıs 2017 Pazar 07:30

Kuzey Kore'den Yeni Füze Denemesi

Kuzey Kore'den Yeni Füze Denemesi
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ABD PASİFİK KUVVETLER KOMUTANLIĞI: “FÜZE KUSUNG YAKINLARINDAN FIRLATILDI VE JAPON DENİZİ'NE DÜŞTÜ.

FÜZENİN TÜRÜ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME DEVAM ETMEKTEDİR ANCAK UÇUŞU KITALARARASI BALİSTİK FÜZENİN UÇUŞUYLA UYUŞMUYOR” 

 ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı (PACOM) Kuzey Kore’nin yeniden füze denemesi yaptığını açıkladı.

PACOM’dan yapılan yazılı açıklamada Kuzey Kore’nin Hawaii yerel saatine göre 10.30’da bir füze fırlattığını tespit ettikleri kaydedildi.

Açıklamada “Füze Kusung yakınlarından fırlatıldı ve Japon Denizi'ne düştü. Füzenin türü ile ilgili değerlendirme devam etmektedir ancak uçuşu kıtalararası balistik füzenin uçuşuyla uyuşmuyor.” ifadeleri yer aldı.

ABD’nin Pyongyang’ın tehditlerine karşı müttefikleri Japon ve Güney Kore’nin yanında olduğu ifade edilen açıklamada söz konusu füzenin Kuzey Amerika için herhangi bir tehdit teşkil etmediği belirtildi.

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