Kuzey Kore'den Uzun Menzilli Füze Denemesi İddiası

Kuzey Kore, başarılı bir kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını iddia etti.

KITALARARASI BALİSTİK FÜZENİN 2 BİN 800 KİLOMETREYİ AŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Kuzey Kore, başarılı bir kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını iddia etti.

Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı ve denemenin başarılı olduğu belirtildi.

Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edildi.

Denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde yapıldığı kaydedildi.

Yonhap ajansının Güney Koreli askeri bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberde de söz konusu füzenin Alaska'yı vurma kapasitesine sahip olabileceği ifade edildi.

Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in güvenlik konseyini topladığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 09.40'ta Kuzey Pyongan kenti yakınlarındaki Banghyon askeri üssünden füze fırlattığı duyurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da füze denemesine sosyal medya üzerinden tepki göstererek, "Bu adamların hayatlarında yaptıkları daha iyi bir şey yok mu? Güney Kore ve Japonya'nın buna daha fazla dayanabileceğine inanmak zor. Belki de Çin, Kuzey Kore'ye ağır baskı yapar ve bu anlamsız olaya artık bir son verir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, ilk kez Beyaz Saray'da ağırladığı Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile Oval Ofis'teki görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse sabrımız sona erdi." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Asya turu kapsamında 17 Nisan'da Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret etmiş ve Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek, "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." şeklinde konuşmuştu.