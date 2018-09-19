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Kuzey Kore'den Nükleer Silahsızlanma Açıklaması

Kuzey Kore'den Nükleer Silahsızlanma Açıklaması

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:18
Kuzey Kore'den Nükleer Silahsızlanma Açıklaması

KUZEY KORE, ABD'NİN GEREKLİ ADIMLARI ATMASI HALİNDE, DONGCHANG-Rİ BÖLGESİNDEKİ TEST ALANININ VE FÜZE FIRLATMA RAMPASININ KAPATILACAĞINI AÇIKLADI
 

Kuzey Kore, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağını duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yapılan zirvenin ikinci gününde bir araya geldi.

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Moon, Kuzey Kore lideri Kim'in ABD'nin gerekli adımları atması halinde Dongchang-ri bölgesindeki test alanının ve füze fırlatma rampasının uluslararası bir heyetin gözetiminde kapatılacağını söylediğini belirtti.

Moon, Kuzey Kore ve ABD arasında görüşmelerin en yakın zamanda tekrar başlamasını ümit ettiğini dile getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim de zirvede Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahların kaldırılması konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

Kim, Pyongyang'daki görüşmelerin Kuzey ve Güney arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde yeni bir safha açtığını söyledi.

Zirvenin ardından yayımlanan bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde, Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulandı.

Bildiride, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin uluslararası spor organizasyonlarına birlikte katılmaya devam edecekleri ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda birlikte çalışacakları ifade edildi.

Ayrıca Kuzey ve Güney Kore'nin Panmunjom sınır köyündeki ortak güvenlik bölgesinin mayınlardan temizlenmesi ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda da mutabakata vardığı kaydedildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMALAR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gelişmeleri "heyecan verici" olarak nitelendirdi.

Trump, "Kim Jong Un, son müzakereler sonucunda nükleer denetimlerin yapılmasını ve bir test alanıyla fırlatma rampasının uluslararası uzmanlar eşliğinde kaldırılmasını kabul etti. Bu süreçte yeni füze ve nükleer testler yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

Kuzey ve Güney Kore'nin 2032 Olimpiyatları'na ev sahipliği için başvuru yapacağına ilişkin Trump, bu gelişmelerin heyecan verici olduğunu kaydetti.

Dün de bir araya gelen Moon ve Kim, barış için ortak çabalarını sürdürme sözü vermişti.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta görüşmüş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. 

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
 

Son Güncelleme: 19.09.2018 10:54
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