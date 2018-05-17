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Kuzey Kore'den Güney Kore İle Görüşmeme Kararı

Kuzey Kore, Güney Kore ile arasındaki birtakım meseleler halledilene kadar Seul hükümetiyle görüşmeyeceğini bildirdi.

Kuzey Kore'den Güney Kore İle Görüşmeme Kararı

Kuzey Kore, Güney Kore ile arasındaki birtakım meseleler halledilene kadar Seul hükümetiyle görüşmeyeceğini bildirdi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:15
Kuzey Kore'den Güney Kore İle Görüşmeme Kararı

 Kuzey Kore, Güney Kore ile arasındaki birtakım meseleler halledilene kadar Seul hükümetiyle görüşmeyeceğini bildirdi.
Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore, Güney Kore ile sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde bu hafta yapılması planlanan, yüksek düzeyli görüşmenin askıya alınmasına neden olan sorunlar çözülene kadar iki ülke arasında görüşme olmayacağını belirtti.
Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon, yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore'nin ortak yürüttüğü "Max Thunder" hava tatbikatını kınadı.
Ri, açıklamada, "Kuzey-Güney arasındaki üst düzey görüşmelerin askıya alınmasına neden olan ciddi durum çözülene kadar, Güney Kore'nin mevcut hükümetiyle yeniden karşı karşıya oturmak asla kolay olmayacak." ifadesini kullandı. 
Kuzey Kore'nin, Güney Koreli yetkililer sağlam bir tedbir alana kadar iki ülke arasındaki üst düzey görüşmeleri süresiz erteleme konusunda kararlı bir adım attığına dikkati çeken Ri, "basiretsiz" olarak nitelendirdiği Seul hükümetini, "mevcut durumun bilincinde olmamakla" suçladı.
Seul ve Washington, iki hafta sürecek "Max Thunder" isimli yıllık ortak askeri tatbikata 11 Mayıs'ta başlamıştı.
Kuzey Kore, 15 Mayıs'ta, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını provokasyon olarak niteleyerek, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında geçen ay yapılan görüşmenin devamı olan ve 16 Mayıs'ta, sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde yapılması planlanan yüksek düzeyli görüşmeleri askıya almıştı.
KCNA'nın haberinde, "Güney Kore'de yapılan ve Kuzey Kore'yi hedef alan tatbikat, Panmunjom Deklarasyonu'na karşı çirkince bir meydan okuma ve Kore Yarımadası'ndaki olumlu siyasi gelişmeye yönelik kasıtlı bir askeri provokasyondur." ifadeleri kullanılmıştı.

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Kuzey Kore ayrıca 12 Haziran'da Singapur'da, Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesi planlanan zirvenin de iptal edilebileceği uyarısında bulunmuştu.
GÜNEY KORE-KUZEY KORE ZİRVESİ
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. 
İki ülke liderleri, zirve sonunda yayınladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti. 
İki ülke saldırmazlık taahhütlerine bağlılıklarını teyit ederek birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını, karşılıklı silahsızlanmayla askeri gerilimleri sonlandırarak aralarında barışı uygulamalı tesis edeceklerini vurgulamıştı. 
Ortak açıklamada liderler, "Güney ve Kuzey, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefini karşılıklı teyit etmektedir." ifadelerini kullanmıştı. 
Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Yoon Young-chan, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 27 Nisan'daki görüşmede, Kuzey Kore'nin Punggye-ri nükleer tesisinin mayısta kapatılması konusunda anlaştığı ve Pyongyang yönetiminin, nükleer tesislerin kapatılması sırasında ülkeye güvenlik uzmanlarını ve gazetecileri davet edeceği sözünü verdiği bildirilmişti.
 

Son Güncelleme: 17.05.2018 20:26
Anahtar Kelimeler:
GüneyKuzeyKoreGörüşmeTalep
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