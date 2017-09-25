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25 Eylül 2017 Pazartesi 16:24

Kuzey Kore'den ABD'ye "Uçaklarınızı Vururuz" Tehdidi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, hafta sonu Kuzey Kore sınırında uçuş yapan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarını vurmakla tehdit etti.

Kuzey Kore'den ABD'ye 'Uçaklarınızı Vururuz' Tehdidi
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 KUZEY KORE DIŞİŞLERİ BAKANI Rİ: "HAVA SAHAMIZDA OLSUN YA DA OLMASIN, ÜLKEMİZİN YAKINLARINDAKİ AMERİKAN BOMBARDIMAN UÇAKLARINI VURURUZ"

 Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, hafta sonu Kuzey Kore sınırında uçuş yapan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarını vurmakla tehdit etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve ülkesi arasında artan gerginliği değerlendirdi.

BM ve uluslararası toplumdan da savaş tehditlerinin gerçekleşmemesi yönünde sesler yükseldiğini söyleyen Ri, uluslararası toplumun, Kuzey Kore'yi savaşla tehdit eden ilk ülkenin ABD olduğunu unutmaması gerektiğini ifade etti.

Ülkesine savaş ilan eden ABD'ye karşı her türlü önlemi alma hakkına sahip olduklarını belirten Ri, "Hava sahamızda olsun ya da olmasın, ülkemizin yakınlarındaki Amerikan bombardıman uçaklarını vururuz." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hafta sonu Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin, Kuzey Kore sınırında uçuş yaptığını açıklamıştı.

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