Kuzey Kore'deki Trafik Kazasında 36 Kişi Öldü

Kuzey Kore'de meydana gelen trafik kazasında 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün gece Kuzey Kore'nin Hwanghae bölgesindeki kazada 32 Çin ve 4 Kuzey Kore vatandaşının öldüğü belirtildi.

Kazada Çin vatandaşı 2 kişinin de yaralandığı, bu kişilerin durumlarının ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Çin hükümetinin, Pyongyang yönetimi ile yakın temasta olduğu belirtilerek, uzman bir sağlık ekibinin tıbbi destek için bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Çin medyasında, Kuzey Kore'de bir tur otobüsünün kaza yapması sonucu en az 30 kişinin öldüğü yönünde haberler çıkmıştı.