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24 Eylül 2017 Pazar 10:21

Kuzey Kore'de ABD Karşıtı Miting

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da ABD karşıtı miting düzenlendi.

Kuzey Kore'de ABD Karşıtı Miting
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ÜLKEDE 100 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KATILDIĞI MİTİNGDE, "KESİN İNTİKAM" VE "AMERİKAN EMPERYALİSTLERİNE ÖLÜM" SLOGANLARI ATILDI

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da ABD karşıtı miting düzenlendi.

Yonhap ajansının, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberinde, Pyongyang'daki mitinge 100 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi.

Mitingde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması da okundu. Kim, açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelttiği tehditlere karşı üst düzey önlemler alacağını belirtti.

Üst düzey yetkililerin de konuşma yaptığı mitingde, "kesin intikam" ve "Amerikan emperyalistlerine ölüm" sloganları atıldı.

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