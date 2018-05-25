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Kuzey Kore, ABD ile görüşmelere açık

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmesine rağmen, ABD ile görüşmelere açık olduklarını söyledi.

Kuzey Kore, ABD ile görüşmelere açık

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmesine rağmen, ABD ile görüşmelere açık olduklarını söyledi.

25 Mayıs 2018 Cuma 09:13
Kuzey Kore, ABD ile görüşmelere açık

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmesine rağmen, ABD ile görüşmelere açık olduklarını söyledi.

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre Kim, problemlerin çözümü için ABD ile herhangi bir zamanda görüşme masasına oturmaya hazır olduklarını belirtti.

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ABD'nin zirveye katılmama kararının iki ülke arasındaki husumetin büyüklüğünü gösterdiğini ifade eden Kim, iki lider arasında yapılacak bir zirvenin düşmanca yaklaşımların çözümüne yardımcı olacağına işaret etti.

Kuzey Kore'nin ABD ile görüşmelere açık olduğunu söyleyen Kim, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrar için ellerinden geleni yapabileceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki “öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti.
 

Son Güncelleme: 25.05.2018 12:41
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