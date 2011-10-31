Kuzey Kıbrıs İkinci Vatanımız

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörlüğü ve Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü tarafından ülke tanıtımı amacıyla oryantasyon ve uyum programı kapsamında her yıl geleneksel olarak yükseköğretime

yeni başlayan öğrencilere yönelik düzenlenen “KKTC Kültür Günleri ve Gezileri” sona erdi.

GAÜ Rektörlüğü ve Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü tarafından düzenlenen gezilere yabancı uyruklu öğrenciler yoğun ilgi gösterirken Girne bölge gezisine 1000’e yakın öğrenci katıldı. St. Hilarion,

Bellapais, Barış ve Özgürlük Müzesi, Girne Kalesi, Lambusa Krallığı ve GAÜ Sosyal Tesisleri Camelot Beach Club, Lefkoşa ve Magosa bölgesi tarihsel ve turistik yerleri kapsayan gezi programı ile KKTC’nin

doğal ve tarihi güzelliklerini yakından görme fırsatı yakalayan öğrenciler, gruplar halinde 2 hafta boyunca ülkeyi karış karış gezdiler.

“Amaç Ülke ve Sosyal Çevreye Uyum Yanında Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası Ülkelerine KKTC Fahri Kültür Elçisi Olarak Dönmeleri”

GAÜ Öğrenci Hizmetleri Direktörü Celal Sakka konuyla ilgili yaptığı açıklamada kültür gezilerinin öğrencilerin KKTC ve sosyal çevreye uyum sürecini kolaylaştırdığını ve hızlandırdğını ifade etti. KKTC Kültür

Günleri ve Gezileri programının her yıl geleneksel olarak GAÜ Rektörlüğü ve Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü tarafından düzenlendiğinin hatırlatan Sakka, programın amacının öğrenci uyumu yanında

mezuniyet sonrası yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerine KKTC fahri kültür elçisi olarak dönmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. “KKTC Kültür Günleri ve Gezileri” ve benzer diğer sosyal,kültürel ve

sportif etkinliklerin 2011-2012 akademik yılı boyunca süreceğini de belirten Sakka, sürdürülen programın ülke tanıtımına etkisinin önemine dikkat çekti. KKTC’nin doğal ve kültürel güzellikleri yanında

kültür ve kimliğinin de düzenlenen programla yabancı uyruklu öğrencilere anlatıldığını da belirten Sakka, yükseköğretim olgusunda ülkeye ve sosyal çevreye uyumun eğitimn devamlılığındaki, etkisinin

önemine dikkat çekti.

“KKTC İkinci Vatanımız”

“KKTC Kültür Günleri ve Gezileri”ne katılan yabancı uyruklu öğrenciler GAÜ TV Aktüel haber programına konuyla ilgili yaptıkları açıklamada düzenlenen programa katılmaktan ve KKTC’nin doğal ve tarihi

güzellikleri yanında kimlik ve kültürünü yakından tanımaktan mutlu olduklarını belirttiler. GAÜ Öğrenci hizmetleri Direktörlüğü tarafından yürütülen program ile kendilerini evden uzakta kendi evlerinde

hissettiklerini vurgulayan öğrenciler, ülke ve sosyal çevreye uyumu kolaylaştıran etkinlikler ile üniversite yaşamına daha kolay alıştıklarını ifade ettiler. KKTC ve GAÜ’de yükseköğretime başlamaktan

mutlu olduklarını da belirten öğrenciler doğal ve tarihsel güzellikleri yanında Kıbrıs Türk kültürü ve kimliğini de yakından tanımaktan mutlu olduklarını belirttiler.