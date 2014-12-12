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Kuzey İrlanda Müzakereleri

İngiltere Başbakanı David Cameron ile İrlanda Başbakanı Enda Kenny'nin katılımıyla devam eden Kuzey İrlanda müzakerelerinde anlaşmaya varılması amaçlanıyor.

Kuzey İrlanda Müzakereleri

İngiltere Başbakanı David Cameron ile İrlanda Başbakanı Enda Kenny'nin katılımıyla devam eden Kuzey İrlanda müzakerelerinde anlaşmaya varılması amaçlanıyor.

12 Aralık 2014 Cuma 08:43
Kuzey İrlanda Müzakereleri
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İNGİLTERE BAŞBAKANI CAMERON: "BİR ANLAŞMAYA VARILMASINI UMUYORUM VE BU NEDENLE BUGÜN BURADAYIM"

İRLANDA BAŞBAKANI KENNY: “MÜZAKERELERDEKİ ATMOSFERİN OLDUKÇA İYİ OLDUĞUNU BİLİYORUM. İLERLEME KAYDETMEYİ VE BİR ANLAŞMA SAĞLAMAYI UMUYORUZ"

İngiltere Başbakanı David Cameron ile İrlanda Başbakanı Enda Kenny'nin katılımıyla devam eden Kuzey İrlanda müzakerelerinde anlaşmaya varılması amaçlanıyor.

Geç saatlere kadar sürmesi beklenen müzakereler, Kuzey İrlanda Parlamentosu'nda yapılıyor. İki ülkenin Başbakanı, Kuzey İrlanda Parlamentosu’ndaki siyasi parti liderleriyle görüşmeler yürütüyor.

Görüşmelerden önce açıklama yapan İngiltere Başbakanı Cameron, "Kuzey İrlanda'da herkesin, büyüyen bir ekonomi, işleyen bir siyaset ve güçlü bir toplum istediğini düşünüyorum. Kuzey İrlanda'da barışla ilgili son yıllarda büyük gelişmeler sağlandı. Her zaman iyimser olmuşumdur. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum ve bu nedenle bugün buradayım" dedi.

İrlanda Başbakanı Enda Kenny de müzakerelere katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Müzakerelerdeki atmosferin oldukça iyi olduğunu biliyorum. İlerleme kaydetmeyi ve bir anlaşma sağlamayı umuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kuzey İrlanda bölgesel hükümetinin başbakan yardımcısı ve ayrılıkçı Sin Fein partili Martin McGuinness ise çözüm yönünde umutlu olduğunu ancak çözülmesi gereken birçok konu bulunduğunu kaydetti. McGuinness karşılaşılan sorunların farklı ve özgün sorunlar olduğuna dikkati çekmek için, "Burası İngiltere'nin kuzeyi değil, Londra değil, İskoçya değil, Galler değil" ifadesini kullandı.

Kuzey İrlanda'da gösteri izinleri, Birleşik Krallık bayrağı, "Troubles" olarak bilinen Kuzey İrlanda sorunu döneminde işlenen cinayetler, sosyal yardım reformu gibi tartışmalı konularda dokuz haftadır müzakereler yürütülüyor. Görüşmelere kimi zaman, ABD'nin Kuzey İrlanda siyasi müzakereleriyle ilgili atadığı özel temsilci Gary Hart da katılıyor.

Kuzey İrlanda'da geçen yıl da benzer müzakereler yürütülmüş ancak anlaşmaya varılmamıştı. ABD geçen yılki görüşmelere ise Amerikalı diplomat Dr. Richard Haass'ı göndermişti.

Kuzey İrlanda'da barış süreci, İngiltere ile İrlanda arasında imzalanan 1998'deki "Hayırlı Cuma (Good Friday)" Anlaşması'yla başlamıştı. Ancak ülkede kimi zaman Birleşik Krallık yanlıları ile ayrılıkçılar arasında gerginlikler 

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