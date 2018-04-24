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Kuzey Irak'ta silahlı saldırı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, bugün Yüksek Bağımsız Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü Muhammed'e düzenlenen suikastla sarsıldı.

Kuzey Irak'ta silahlı saldırı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, bugün Yüksek Bağımsız Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü Muhammed'e düzenlenen suikastla sarsıldı.

24 Nisan 2018 Salı 19:43
Kuzey Irak'ta silahlı saldırı!

KBY Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü öldürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, bugün Yüksek Bağımsız Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü Muhammed'e düzenlenen suikastla sarsıldı.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Bağımsız Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü Farıs Muhammed, Erbil’de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Muhammed, bugün öğlen saatlerinde 100 Metre Caddesi üzerinde bulunan Family Mall önünde öldürüldü.

Barzanilerin yayın organı Rûdaw’a konuşan Erbil Polis Sorumlusu Abdulhalık Talat, “Olayın komisyon ve seçimle bir ilgisi yok” dedi. Talat, olayla ilgili olarak daha önce de birkaç kişinin tutuklandığını ifade etti.

Son Güncelleme: 24.04.2018 19:48
Anahtar Kelimeler:
öldürüldüErbilFarıs MuhammedKBY
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