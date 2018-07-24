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Kuveytli Sosyal Medya Fenomeninin Sözlerine, Dünyadan Tepki Yağıyor

Kuveyt hükümetinin Filipinli çalışanlarla ilgili reformlarını eleştiren makyaj blogger'ı Sondos Alqattan'ın çektiği videoya dünyanın dört yanından tepki yağıyor.

Kuveytli Sosyal Medya Fenomeninin Sözlerine, Dünyadan Tepki Yağıyor

Kuveyt hükümetinin Filipinli çalışanlarla ilgili reformlarını eleştiren makyaj blogger'ı Sondos Alqattan'ın çektiği videoya dünyanın dört yanından tepki yağıyor.

24 Temmuz 2018 Salı 22:41
Kuveytli Sosyal Medya Fenomeninin Sözlerine, Dünyadan Tepki Yağıyor

Kuveytli Sosyal Medya Fenomeninin Sözlerine, Dünyadan Tepki Yağıyor

Kuveyt hükümetinin Filipinli çalışanlarla ilgili reformlarını eleştiren makyaj blogger'ı Sondos Alqattan'ın çektiği videoya dünyanın dört yanından tepki yağıyor.

Instagram'da 2.3 milyon takipçisi bulunan makyaj blogger'ı Sondos Alqattan, ülkesi Kuveyt'te ev işçileri için yapılan düzenlemeler sonrasındaki açıklamalarıyla baltayı taşa vurdu.

REFORMLARI AĞIR BİR DİLLE ELEŞTİRDİ

Alqattan, Kuveyt hükümetinin Filipinli çalışanlara her hafta bir izin günü verilmesini sağlayan ve pasaportlarını teslim etmeme hakkını tanıyan reformlarını ağır bir dille eleştirdi.

"YA ANİDEN ÜLKELERİNE DÖNERLERSE..."

Instagram'da bir video paylaşan Alqattan, "Bu son getirilen yasa çok saçma. Açıkçası doğru bulmuyorum. Bir hizmetçi her hafta bir gün izin aldığında bu ayda dört gün eder. İzin günlerinde dışarıda olacaklar. Elinde pasaportuyla bir hizmetçinin izin günlerinde ne yapabileceğini bilen var mı? Nasıl olur da evinizde çalışan bir hizmetçiye pasaportunu teslim edebilirsiniz? Ya aniden ülkelerine dönerlerse, o zaman kim benim mağduriyetimi giderecek? Bundan sonra asla Filipinli bir hizmetçiyi işe almayacağım" kullandı.

"RESMEN KÖLE ARIYOR"

Alqattan bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti. İşçilere en temel haklarına bile çok gören kadının 'resmen köle aradığı' yorumları yapıldı. Birçok kullanıcı videolara sponsor olan firmalara boykot çağrısı yaparken, Alqattan tepkiler üzerine videoyu kaldırdı.

Ünlü fenomenin paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görüyor;

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