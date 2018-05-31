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Kuveyt'ten ABD'nin Gazze talebine ret

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) geçici üyelerinden Kuveyt, ABD'nin Konseyin Gazze'den İsrail'e düzenlenen havan saldırısını kınaması talebini reddetti. 

Kuveyt'ten ABD'nin Gazze talebine ret

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) geçici üyelerinden Kuveyt, ABD'nin Konseyin Gazze'den İsrail'e düzenlenen havan saldırısını kınaması talebini reddetti. 

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:04
Kuveyt'ten ABD'nin Gazze talebine ret

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) geçici üyelerinden Kuveyt, ABD'nin Konseyin Gazze'den İsrail'e düzenlenen havan saldırısını kınaması talebini reddetti. 

''Gazze'den İsrail'e hava saldırıları olduğu'' gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyini toplantıya çağıran ABD, Konseyden İsrail'e yönelik roket saldırılarını kınamasını istedi. 

Ancak Kuveyt, BMGK'ye sunduğu ve Filistin halkı için "uluslararası koruma talep eden" kendi tasarısında bütün sorunların ele alındığını belirterek, ABD'nin talebini reddetti. 

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Diplomatik kaynaklar, Kuveyt'in Gazze'de sivillere karşı gerçek mermi kullanan ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan işgalci güç İsrail'in kınanmasını istediği, Filistin halkı için ''uluslararası koruma'' talep ettiği ve İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki ablukasını kaldırmasını istediği tasarı için görüşmelerin hala sürdüğünü söyledi. 

Ancak BM Güvenlik Konseyinde veto yetkisine sahip olan ve her platformda İsrail'i savunan ABD'nin bu tasarıyı veto etmesi bekleniyor.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

 

Son Güncelleme: 31.05.2018 10:21
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