Kutalmış, Hükümet ne yaptığını bilmiyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomi Komitesi Başkanı Özgün Kutalmış, uygulanmakta olan yanlış ekonomik politikalarla halkın alım gücünün azaltıldığını ve bunun sonunda da ülke ekonomisinin daralacağını savundu; “Hükümet ne yaptığını bilmiyor” iddiasında bulundu.

Kutalmış bugün yayınladığı açıklamada, hükümet ve ekonomik politikalarını eleştirdi. Alınan önlemlerle, özellikle zamlarla ülke ekonomisinin düze çıkamayacağını söyleyen Kutalmış, “Dünyanın en zengin ülkelerinin bile bütçeleri açık verirken, nüfusunun 5 katı nüfusa hizmet veren KKTC bütçesinin denkleştirilmesi hayalden de öteye geçemez” dedi.

Halkın azalan alım gücü ile birlikte daralan KKTC ekonomisinin, daha da daralacağını ve devletin gelirlerinin de azalacağını ileri süren Kutalmış, şöyle devam etti:

“Bakan Tatar, ‘Bu kriz döneminde dünyada maaşlar kesilirken, biz burada en hafifini yapmaya çalışıyoruz’ diyor. Üç yıldır maaş artışı almayan kamu çalışanı ile emeklilerin artan hayat pahalılığı, yapılan zamlar ve dövizdeki artıştan dolayı zaten üç yıldır maaşlarından kesinti yapılıyor. Hükümet ne yaptığını bilmiyor.”

Kutalmış, kamu çalışanlarının maaşlarına artış yapılmamasını fırsat bilen özel sektörün de çalışanlarına artış vermediğine dikkat çekti.