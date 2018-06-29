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Kuşların En Zekisi Kargalar,,,

Bilim adamlarının yiyecek otomatıyla yaptığı test, kuş türlerinin en zekisinin kargalar olduğunu ortaya koydu.BBC'de yer alan habere göre, Fransız Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'da vahşi kuşlar üzerine çalışmalar yapılan bir koruma merkezinde, bazı kargalar yiyecek otomatının nasıl çalıştığını çözdü.

Kuşların En Zekisi Kargalar,,,

Bilim adamlarının yiyecek otomatıyla yaptığı test, kuş türlerinin en zekisinin kargalar olduğunu ortaya koydu.BBC'de yer alan habere göre, Fransız Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'da vahşi kuşlar üzerine çalışmalar yapılan bir koruma merkezinde, bazı kargalar yiyecek otomatının nasıl çalıştığını çözdü.

29 Haziran 2018 Cuma 17:37
Kuşların En Zekisi Kargalar,,,


Bilim adamlarının yiyecek otomatıyla yaptığı test, kuş türlerinin en zekisinin kargalar olduğunu ortaya koydu.

BBC'de yer alan habere göre, Fransız Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'da vahşi kuşlar üzerine çalışmalar yapılan bir koruma merkezinde, bazı kargalar yiyecek otomatının nasıl çalıştığını çözdü.

Araştırmacılar, kargaların bir süre sonra önlerine bırakılan kağıdı otomatın para bölümüne sokarak yiyecek almayı başardığını gözlemledi.

Cambridge Üniversitesi'nden Sarah Jelbert, "Kargalar için kutu şeklinde bir yiyecek otomatı hazırladık. Kutunun üstüne altında et parçaları sakladığımız taşlar ve kağıtlar koyduk. Daha sonra kargalara, taşlarla kağıtları makine üstündeki bir deliğe atmayı öğrettik. Böylece makineden yiyecek alabiliyorlardı. Kargalar sistemi çözdükten sonra testi biraz daha zorlaştırdık ve deliğe sığmayacak kadar büyük büyük kağıtlar attık." ifadelerini kullandı.

Jelbert, kargaların bu kez de kağıtları gagalarıyla parçalayarak otomatı çalıştıracak boyuta getirip yine yiyecek almayı başardığını belirtti.

Testlere tabi tutulan kargaların yarısının karmaşık mekanizmaları çözmeyi başardığı aktarıldı.

Yiyecek otomatı testinin kargalar üzerinde yapılan en yeni ve en ileri düzey test olduğu, sonuçların kargaların kuş türlerinin en zekisi olduğunu ispatladığı kaydedildi.

Araştırma, "Nature Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

 

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Son Güncelleme: 29.06.2018 20:45
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