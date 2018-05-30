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Kurz, Balkanlarda yeni bir sığınmacı rotası oluştuğunu ileri sürdü

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Balkanlarda yeni bir sığınmacı rotası oluştuğunu ileri sürerek, “İnsan kaçakçıları, Yunanistan’dan insanları Arnavutluk üzerinden Orta Avrupa’ya geçirmeye çalışıyor. Bu yeni gelişme karşısında seyirci olmayacağız, aksine mücadele edeceğiz.

Kurz, Balkanlarda yeni bir sığınmacı rotası oluştuğunu ileri sürdü

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Balkanlarda yeni bir sığınmacı rotası oluştuğunu ileri sürerek, “İnsan kaçakçıları, Yunanistan’dan insanları Arnavutluk üzerinden Orta Avrupa’ya geçirmeye çalışıyor. Bu yeni gelişme karşısında seyirci olmayacağız, aksine mücadele edeceğiz.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:39
Kurz, Balkanlarda yeni bir sığınmacı rotası oluştuğunu ileri sürdü

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Balkanlarda yeni bir sığınmacı rotası oluştuğunu ileri sürerek, “İnsan kaçakçıları, Yunanistan’dan insanları Arnavutluk üzerinden Orta Avrupa’ya geçirmeye çalışıyor. Bu yeni gelişme karşısında seyirci olmayacağız, aksine mücadele edeceğiz." dedi.

Kurz, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile başkent Viyana'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kurz, Arnavutluk ve Avusturya arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin memnun edici bir düzeyde olduğunu belirterek, Avusturya’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinde diğer Batı Balkan ülkelerini desteklediği gibi Arnavutluk’u da desteklediğini söyledi.

Kurz, Avusturya ve Avrupa’nın güvenlik ve istikrarının Balkanların istikrarına bağlı olduğunu vurgulayarak, bu bölgedeki ülkelerin Avrupa perspektifine ihtiyacı olduğunu, bu nedenle Batı Balkan ülkelerinin AB yolunda desteklenerek, ikna edilmesi gerektiğini aktardı.

Görüşmede ele alınan en önemli başlığın yasa dışı göçle mücadele olduğunun altını çizen Kurz, “Balkanlarda yeni bir sığınmacı rotası oluşuyor. İnsan kaçakçıları, Yunanistan’dan insanları Arnavutluk üzerinden Orta Avrupa’ya geçirmeye çalışıyor. Bu yeni gelişme karşısında seyirci olmayacağız, aksine mücadele yürüteceğiz.” görüşünü paylaştı.

Kurz, her iki ülkenin bu bölgede artan göçmen sayısından kaygı duyduğunu ve önlem alınması için hemfikir olduğunu kaydederek, 2015 ve 2016’da yaşanan sığınmacı krizinin tekrarlamaması için Arnavutluk’un hem finansal hem de teknik açıdan AB tarafından desteklenmesi gerektiğini savundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Avusturya'nın Arnavutluk gibi diğer Batı Balkan ülkelerini AB'ye katılım yolunda desteklediğini ve bu yönde belirleyici bir rol oynadığını ifade etti.

Rama, Avusturya'nın AB Dönem Başkanlığında ikili ilişkilerin derinleşmesi ve AB'ye üyelik yolunda daha olumlu adımlar atılmasını umut ettiğini dile getirdi.

Arnavutluk üzerinden yeni bir sığınmacı rotası oluşturulmaya çalışıldığını ileri süren Rama, "Yunanistan'dan yasa dışı göçmenler, Arnavutluk üzerinden Orta Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlar. Sığınmacı akınında ciddi bir artış gözlemleniyor. Şu an için biz bu durumu kontrol altında tutabiliyoruz, ancak 2015'de Avrupa'yı şok eden ve zarar veren sahnelerin yaşanmaması için biran evvel iş birliği içinde hareket edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

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Son Güncelleme: 30.05.2018 17:50
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