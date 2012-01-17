KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ’IN NAAŞI SELİMİYE’YE ULAŞTI

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın naaşı saat 12.16’da Selimiye Cami’ine ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı ve Girne Kapısı’ndaki törenlerin ardından, top arabasıyla cenaze marşı eşliğinde Girne Caddesi güzergahından Selimiye Camisi’ne getirilen merhum Kurucu Cumhurbaşkanı’nın naaşı, öğle ve cenaze namazlarının kılınacağı Selimiye Cami’ine gecikmeli olarak ulaşabildi.

Yolboyunca ve özellikle Sarayönü Meydan’ında toplanan binlerce vatandaş, son görevlerini yerine getirebilmek için cenaze arabasının geçişini bekledikler.

Selimiye Cami ve etrafında geniş güvenlik önlemleri alınırken, cami avlusuna sınırlı sayıda kişinin girmesine izin verildi. Binlerce vatandaş cami etrafında yerlerini aldı.

Selimiye Cami’indeki törene Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Başbakan İrsen Küçük, Türkiye ve KKTC’den bakanlar ve diğer heyetler ile yabancı ülke temsilcileri katılıyor.

Cenaze törenini kalabalık bir basın ordusu izliyor; bazı televizyon kanalları da töreni canlı yayından veriyor