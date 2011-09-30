Kurt bebek.

Bu hastalığa kurtadam sendromu denir çünkü hasta olan kişiler keskin dişler ve pençeler dışında kurtadama benzerler. Meksika’da, büyük bir ailenin erkeklerinin yüzleri ve vücutlarının üst kısımları

kıllarla kaplıdır. 2 kardeşe X-Files da yer almaları için teklif götürülmüş ama reddetmişlerdir.

Kurt Adam Sendromu

Dünyada çok nadir görülen bir hastalıktır. Yüz kurt görünümü alır ve aşırı tüylenme oluşur. ABD’de yapılan bir araştırmada, testosteron zerk edilerek, yüz ve vücut tüylenmesi olarak bilinen “kurt adam

sendromu”nun tedavi edilebileceği belirlendi.

İngiliz The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, bu ender rastlanan genetik rahatsızlığa yakalanan 11 yaşındaki Hintli erkek çocuğu ile ilgili olarak New York’taki Columbia Üniversitesinde bir

belgesel film hazırlandı ve bu konuda bir çalışma yapıldı.