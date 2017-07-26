Küresel Piyasalar FED'e Odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu akşam açıklanacak faiz kararını bekliyor.

FED Açık Piyasa Komitesi’nin bu akşam saat 21.00'de açıklanacak faiz kararı piyasaların odak noktasında bulunuyor. Analistler, FED'in temmuz toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini öngörürken, karar metnindeki ifadelerle piyasaları aralıkta yapılabilecek bir faiz artışına hazırlayabileceğini belirtiyor. FED'in halen yüzde 1,00-1,25 olan politika faizini eylül ve kasım aylarında 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 10 seviyelerindeyken, aralıkta 25 baz puan artış bekleyenlerin oranı yüzde 41 seviyesinde bulunuyor.

Bugün, beklentiler doğrultusunda faiz artırılmaması durumunda karar metninde kullanılacak ifadelerin, beklentiler ve yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, enflasyon, risk dengesi ve bilançonun normalleşmesine yönelik ifadelerin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, önceki toplantının karar metninde yer alan "bilançonun normalleşmesine bu yıl içinde başlanması öngörülüyor" cümlesindeki "bu yıl" ibaresinin "yakında" ile değiştirilebileceğini tahmin ediyor.

Bu beklentilerle dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, dolar endeksi 94 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.

Avrupa tarafında, dolar karşısında değerlenen avro, piyasaların en önemli gündem maddeleri arasına yerleşti. Avro/dolar paritesi dün 1,1712 ile 30 ayın zirvesini görmesinin ardından bugün Asya piyasalarında 1,1630 seviyelerinde dengelendi. Dün Almanya'da açıklanan Ifo endekslerinin beklentileri aşması sonrasında Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,77 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 0,8 ile beklentiler doğrultusunda artmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,11 geriledi.

Yurt içinde, döviz kurlarının FED kararları öncesindeki yükseliş eğilimine karşın BIST 100 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak günü 107.041 puandan tamamladı. Analistler, bu akşam açıklanacak FED kararları öncesinde İngiltere'de büyüme ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 106.000-108.000 bandı içinde hareket edebileceğini, bu seviyelerin aşılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini dile getirdi.