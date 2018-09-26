banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99292
ALTIN
235.818
DOLAR
6.1195
STERLİN
8.0563
EURO
7.1983
Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta
AKINCI NEW YORK’TA
Sakarya'yı üzen ölüm
SAKARYA'YI ÜZEN ÖLÜM
Aydeniz İnterpol tarafından aranıyor
AYDENİZ İNTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR
Lefkoşa’da Beşinci Kattan Düşen Genç Yaşamını Yitirdi
23 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
banner282

Küresel Piyasalar FED'e Odaklandı

Küresel Piyasalar FED'e Odaklandı

26 Eylül 2018 Çarşamba 08:15
Küresel Piyasalar FED'e Odaklandı

FED'İN, FAİZLERİ 25 BAZ PUAN ARTIRARAK YÜZDE 2-2,25 ARALIĞINA ÇIKARMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor. 

ABD'de dün başlayan ve bugün sona erecek FOMC toplantısından çıkacak faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken, faiz kararının yanı sıra FOMC üyelerinin bu yıl sonu, 2019, 2020 ve 2021'e ilişkin faiz beklentileri ile Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısındaki açıklamaları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Fed'in, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in son beklentilerine göre, 2018'de bir kez daha, 2019'da 3 kez ve 2020'de de 1 kez 25'er baz puanlık faiz artışı yapılması öngörülüyor. Bu beklentilerde değişiklik olup olmadığı ve bugün ilk kez açıklanacak 2021'e ilişkin öngörüde faiz artırımı bulunup bulunmayacağı, açıklanacak karar metninde öne çıkan başlıklar olacak. 

Dün piyasaların gündemini, ülke liderlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalar ve ikili görüşmeler meşgul etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın küreselleşmenin dayatmalarını reddettiğini söylemesi ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırırken, İran'a yaptırımlara ilişkin belirsizliklerin yükselmesi New York borsasında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden oldu. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,26 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerindeki kazançlarla yüzde 0,18 yükseldi.

Avrupa tarafında, Brexit endişeleri devam etse de ekonomik görünüme ilişkin iyimserlik pay piyasalarını desteklemeye dün de devam etti. Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) dün açıklanan anket sonuçlarına göre, Almanya'da ağustosta 14,4 puan olan İhracat Beklenti Endeksi, eylülde 15,1 puana yükselerek 3 ay art arda artış gösterdi. Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. 

Asya piyasalarında bugün pozitif bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kazandı.

Yurt içinde, önceki gün hızlı yükselen banka pay piyasalarında dün etkisini artıran kar satışlarıyla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 azalışla 99.292 puandan tamamladı. Dün yatay seyirle 6,1578'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1610 seviyesinden işlem görüyor. 

Analistler, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed kararı öncesi pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, ağustos ayı yeni konut satışları

21.00 ABD, Fed faiz kararı 

 

Son Güncelleme: 26.09.2018 11:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB’nin Tüketiminde “Yeşil Enerjinin” Payı Yüzde 30
AB’nin Tüketiminde “Yeşil Enerjinin” Payı Yüzde 30
Trump’dan OPEC Üyelerine “Petrol Fiyatlarını İndirin“ Çağrısı
Trump’dan OPEC Üyelerine “Petrol Fiyatlarını İndirin“ Çağrısı
ABD'li Komedyen Cosby'e Hapis Cezası
ABD'li Komedyen Cosby'e Hapis Cezası
Mekke-Medine Hızlı Tren Hattı Açıldı
Mekke-Medine Hızlı Tren Hattı Açıldı
Yemen'den Gıda Sorununa Çözüm Çağrısı
Yemen'den Gıda Sorununa Çözüm Çağrısı
Trump, BM Genel Kurulu'na Hitap Etti
Trump, BM Genel Kurulu'na Hitap Etti
Trump'dan İran Açıklaması...
Trump'dan İran Açıklaması...
Herkese Eşit Fırsat Tanıyan Finlandiya Eğitim Sistemi Nasıl Dünyaya Örnek Oldu?
Herkese Eşit Fırsat Tanıyan Finlandiya Eğitim Sistemi Nasıl Dünyaya Örnek Oldu?
Japonya Süpersonik Bomba Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor
Japonya Süpersonik Bomba Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor
Fransa Aquarıus Gemisini Kabul Etmeyecek
Fransa Aquarıus Gemisini Kabul Etmeyecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim