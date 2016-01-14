Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

"Küresel Ekonomi İçin En Büyük Risk İklim Değişliği"

Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) raporunda, küresel iklim değişikliğini azaltmada ve uyum sağlamada başarısızlık riski, 2016 yılında global riskler listesinin en başında gösterildi.

"Küresel Ekonomi İçin En Büyük Risk İklim Değişliği"

Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) raporunda, küresel iklim değişikliğini azaltmada ve uyum sağlamada başarısızlık riski, 2016 yılında global riskler listesinin en başında gösterildi.

14 Ocak 2016 Perşembe 15:22
"Küresel Ekonomi İçin En Büyük Risk İklim Değişliği"
banner238

 DÜNYA EKONOMİ FORUMU:"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ AZALTMADA VE UYUM SAĞLAMADA BAŞARISIZLIK, 2016 YILI KÜRESEL RİSKLER LİSTESİNİN EN BAŞINDA YER ALIYOR"

 Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) raporunda, küresel iklim değişikliğini azaltmada ve uyum sağlamada başarısızlık riski, 2016 yılında global riskler listesinin en başında gösterildi.

WEF'ten yapılan açıklamaya göre, farklı sektörlerden 750 uzmana sorularak gerçekleştirilen anket sonucunda, Küresel Riskler Raporu hazırlandı.

Raporda, iklim değişikliğini azaltmada ve uyum sağlamada başarısızlık, muhtemel etkileri açısından küresel ekonominin önündeki en büyük risk olarak öne çıktı. Böylece iklim değişikliği konusu, 2006'dan beri ilk defa küresel risk raporunda listenin en üst sırasına yükseldi.

Küresel riskler içerisinde "kitlesel imha silahları" ikinci, "su krizi" üçüncü, "büyük çaplı zorunlu göç" dördüncü ve "enerji fiyatlarındaki şiddetli şok riski" de beşinci sırada yer aldı.

Raporda, bu yılki küresel riskler, gerçekleşme ihtimali açısından da ayrı bir sıralamaya tabi tutuldu.

Bu listede ise "büyük çaplı zorunlu göç" birinci, "sert iklim koşulları" ikinci, "iklim değişikliğine uyum sorunu" üçüncü, "devletler arası gerilim ve bölgesel sonuçları" dördüncü, "büyük doğal afetler" beşinci sırada gösterildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim