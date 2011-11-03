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Kurbanı Van'da Kesilecek

Kocaeli'ne bağlı Gebze ilçesinin ilk şehidi Numan Dede'nin kurbanı Van'da kesilecek

Kurbanı Van'da Kesilecek

Kocaeli'ne bağlı Gebze ilçesinin ilk şehidi Numan Dede'nin kurbanı Van'da kesilecek

03 Kasım 2011 Perşembe 12:09
Kurbanı Van'da Kesilecek
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Şehit Numan Dede'nin abisi Abdurrahman Dede, şehit için her sene kurban kestiklerini, bu sene kesilecek kurbanı, Van depreminde varını yoğunu kaybeden ihtiyaç sahiplerine ulaşması için orada keseceklerini söyledi.

Gebze'nin Güneydoğu'daki ilk şehidi olan Şehit Numan Dede için her sene ayrıca 7 hisselik bir dana kurban ettiklerini hatırlatan Abdurrahman Dede, "Özellikle akan kardeş kanının durması ve Van depreminde mağdur olan vatandaşlara ulaşması için böyle bir karar aldık. Aile olarak babam, ben ve kardeşlerimin tamamı kurbanlarımızı Van'a gönderiyoruz. İnşallah oradaki akan kanı durdurmaya bir vesile olur." temennisinde bulundu.

Aile olarak kardeşlerini şehit verdiklerinde inanılmaz bir acı yaşadıklarını, bu acıyı bir daha kimsenin yaşamaması için dua ettiklerini ifade eden Abdurrahman Dede, "Orada bir fitne var. Bu fitneyi oradaki Kürt kardeşlerimizin desteği ile aşacağız. Bizler Türkü, Lazı, Çerkezi, Arabı ile birlikte bu ülkeyi kurduk ve berber yaşatacağız. Fitnenin aramızda yer almasına müsaade etmeyeceğiz. Gelin hep beraber bu fitneyi aramızdan çıkaralım. Van'daki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyor, geride kalanlara da Allah'tan sabır diliyoruz." diye konuştu.

Son Güncelleme: 03.11.2011 12:09
Anahtar Kelimeler:
şehitAskerBayramKocaeliKurbanGebze
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