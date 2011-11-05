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Kurban eti tüketirken dikkat

Kurbanlık etlerin tüketimi ve saklanması konusunda uyarılarda bulunuyorlar

Kurban eti tüketirken dikkat

Kurbanlık etlerin tüketimi ve saklanması konusunda uyarılarda bulunuyorlar

05 Kasım 2011 Cumartesi 14:27
Kurban eti tüketirken dikkat
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Kurban Bayramı öncesi uzmanlar, kurbanlık etlerin tüketimi ve saklanması konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Beslenme ve Diyet uzmanı Deniz Meta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda şeker ve şekerli besin tüketiminin yanı sıra et tüketiminin de arttığını belirterek, özellikle şişmanlık, yüksek

tansiyon, kalp-damar, mide ve şeker hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

''Veteriner kontrolü yapılamayan ve uygun koşullarda kesilmeyen hayvanlar, salmonella, tüberküloz, şarbon gibi hastalıklar bulaştırabilir'' diyen Meta, etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi ve tüketilmesinin, ''sağlıklı beslenme'' açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kesilen hayvanın etinin mutlaka 24 saat bekletilmesi gerektiğini belirten Meta, yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertliğin hem pişirmede hem de sindirimde zorluk yarattığını, midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara yol açabildiğini kaydetti.

HAŞLAMA VE FIRINLAMA TERCİH EDİN

Haşlama ve fırınlama gibi pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Meta, şu önerilerde bulundu:

''Bu pişirme yöntemleri, parazitlerin insana geçmesini büyük ölçüde engelleyecektir. Eğer mangal yapılacak ise etle ateş arasında 15 cm mesafe bırakılmalıdır. Etin ateşe yakın olması B12 ve B1 vitaminlerinin kaybına neden olacaktır.

Bayram süresince gereğinden fazla et tüketimiyle vücudun ihtiyacından fazla protein, kolesterol ve hayvansal yağ almış oluruz. Bu durum kalp damar, diyabet, hipertansiyon, böbrek ve gut hastalarının sağlık durumlarını olumsuz yönde etkiler.

Etin yağlı kısımlarının mutlaka ayrılması ve hayvansal yağın mümkün olduğunca tüketilmemesi gerekir, doymuş yağ oranı yüksek hayvansal gıdaların kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkardığı unutulmamalıdır.''

“CİĞERLERİN ÜZERİNDEKİ ZAR VE GÖRÜLEBİLEN KÖTÜ KISIMLAR AYRILMALI”

Meta, bayramda sakatat tüketiminin arttığına işaret ederek, sakatatlarda parazit bulunabildiğini, bunların çok iyi temizlenmesi, ciğerlerin üzerindeki zarın ve görülebilen kötü kısımların ayrılması gerektiğini vurguladı.

Günlük et tüketiminin 90-120 gram olması ve tercihen öğle öğününde tüketilmesi gerektiğini dile getiren Meta, akşam öğününde sebze ve posa içeriği yüksek besinlerin tüketilmesine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Meta'nın verdiği bilgiye göre, etlerin yanında C vitamininden zengin salata, sebze, taze sıkılmış meyve suları tercih edilerek demir emilimi artırılmalı.

Et kullanarak pişirilen yemeklere yağ ilave etmekten kaçınılmalı.

Kurban bayramının vazgeçilmezleri arasında olan, geleneksel hale gelen kavurmanın içine kuyruk yağı veya tereyağı eklemeden kısık ateşte kendi suyuyla pişirilmeli.

Bayram ziyaretlerinde ikram olarak meyve suları, sütlü tatlılar, meyve tatlıları, açık çay veya meyve olarak tercih edilmeli.

Bayramlarımızın vazgeçilmezi olan şerbetli tatlılar çok tüketilmemeli, çok isteniyorsa gün aşırı 1-2 dilim baklava olarak tercih edilmeli.

Günlük 2-2,5 litre su tüketilmeli.

Sağlıklı ve mutlu bir bayram sonrası için de dengeli bir beslenme tercih edilmeli ve sofralarda besin çeşitliliği sağlamalı.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANMALI?

Kurban etleri, parçalara ayrıldıktan sonra serin ve temiz bir yerde 5-6 saat dinlendirilmeli. Parçalanmış etin iç kısmının sıcaklığının düşmesi için et, üstü kapatılmadan bekletilmeli. Et dinlendirildikten sonra temiz kaplar içerisinde buzdolabında 3-4 gün, dondurularak (-18), 6 ay saklanmalı.

Dondurup çözdürülen etlerin tekrar kullanılması sağlıklı olmadığından etler, tek seferde tüketilecek büyüklükte paketlenmeli.

Son Güncelleme: 05.11.2011 14:27
Anahtar Kelimeler:
BeslenmeBayramKurbanEt
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