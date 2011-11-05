Kurban Bayramı Yarın Başlıyor

Kıbrıs Türk halkı İslam alemiyle birlikte yarın başlayacak dört günlük Kurban Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı namazı, yarın tüm camilerde 06.55’te kılınacak. Bayram Çarşamba günü

tamamlanacak.

Arife olan bugün, Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Kurban Bayramı’nda kurban keserek dini vecibelerden birini yerine getirmek isteyenler kurbanlıklarını alırken, özellikle çocukların sevinmesi için de yapılan alışverişler, alışveriş merkezlerinde canlılık yaratıyor.

Bugün ve bayram boyunca mezarlık ziyaretleri de yapılacak ve hayatta olmayanlar mezarlarına bırakılacak çiçekler ve dualarla anılacak.

Yağmur beklenmeyen Kurban Bayramı’nda, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin bir kaç derece üzerinde seyrediyor olması nedeniyle, Kıbrıs Türk halkı Kurban Bayramı’nı sonbaharda, baharı andıran bir havada kutlayacak.

Bayram nedeniyle çarşı ve pazarlar hareketlenirken, vatandaşlar bayram nedeniyle hayatta olmayan yakınlarının mezarlarını ziyaret etmeye başladı.

Bayramda otellerdeki doluluk oranının yüksek olması turizmcileri sevindirdi. Bayramda casinosu olan otellerde doluluk oranı yüzde 88, casinosu olmayan otellerde ise yüzde 61 olacak.

Kurban Bayramı’nın huzur içerisinde kutlanması için polis ülke genelinde tüm önlemleri alırken, yerel yönetimler de hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.