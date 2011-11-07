Kurban Bayramı Devam Ediyor

Kurban Bayramı, tüm İslam aleminde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kutlanmaya devam ediyor.

4 günlük Kurban Bayramı’nın ilk günü kılınan bayram namazının ardından başlayan bayramlaşmalar ve ziyaretler, bugün de sürüyor.

Bayramın ikinci gününe huzur içerisinde girilirken; bayram ziyaretlerinin yanında ilk gün yoğunluğunun ardından vatandaşlar havanın da güneşli ve ılık olması nedeniyle evlerinde, tatil yerlerinde, piknik

alanlarında, bazı bölgelerde kurulan bayram yerlerinde tatilin tadını çıkarmaya çalışıyor.

Kurban Bayramı’nın huzur içerisinde kutlanması için polis ülke genelinde önlemlerini sürdürüyor. İlgili birimler ve yerel yönetimler de hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için iş başında.

HAVA AÇIK

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, bayram süresince hava sıcaklıkları 22-24 santigrat derece dolaylarında olacak ve hava açık ve az bulutlu geçecek.

Yer yer kısa süre hafif yağmurlu geçecek Cuma günüyle birlikte sıcaklıklar da 19-21 santigrat dereceye düşecek. Cumartesi gününden itibaren ise sağanak yağmur etkili olacak.

CEZAEVİNDE AÇIK GÖRÜŞ

Bayram dolayısıyla Merkezi Cezaevi’nde dün başlayan açık görüş ise bugün de sürüyor. 09.00-16.30 saatleri arasındaki açık görüş imkanı, yarın ve Çarşamba günü de devam edecek.