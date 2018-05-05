Kupa Liverpool’a, para Southampton’a

Ligde tutunma savaşı veren ‘Azizler’ lakaplı Southampton’ın gözü kulağı Şampiyonlar Ligi Finali’nde! Kırmızı-Beyazlılar, Liverpool’un kazanması halinde Mane, Lovren, Van Dijk, Clyne ve Lallana’nın sözleşmelerindeki bonuslarla 57 milyonu kasasına koyacak.

Southampton, Premier Lig’de bitime 3 hafta kala tehlike bölgesinde bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar, ligde kalma savaşı verse de gözü kulağı Şampiyonlar Ligi Finali’nde olacak.

Southampton, dev mücadelede Liverpool’un kazanması için dua edecek. Bunun nedeni tabii ki Kırmızılar’ın İngiliz ekibi olması değil! ‘Azizler’, son 4 senede Liverpool’a sattığı Lallana, Clyne, Mane, Lovren ve Van Dijk’in sözleşmesine, Kırmızılar’ın Şampiyonlar Ligi’ni kazanması halinde aktif olacak bonus maddeleri koydurmuştu. Kloop’un ekibinin Real Madrid’i yenmesi halinde kazanacağı 13 milyon Pound’un (75 milyon TL) 10 milyon Pound’u (57.5 milyon TL) Southampton’ın kasasına girecek!

Liverpool zengin etti!

Kırmızılar, daha önceden bu 5 futbolcunun bonservisleri için Southampton’a toplamda 172 milyon Pound’luk (990 milyon TL) bir ödeme yapmıştı. Liverpool’un Azizler’den transfer ettiği son isim, geçtiğimiz ocak ayında 70 milyon Pound’luk (403 milyon TL) bonservis bedeliyle dünyanın en pahalı savunmacısı unvanını eline alan Virgil van Dijk olmuştu.