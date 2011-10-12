Kumarhaneler için yasa tasarısı hazırlanıyor.

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, “ben iktidarda olduğum sürece kumarhanelerin açılmasına izin vermeyeceğim” açıklamasına karşın, Güney Kıbrıs’ta kumarhanelerin yeniden açılması için

Maliye Bakanlığı tarafından yasa tasarısı hazırlandığı bildirildi.

Hristofyas, birçok kez kumarhane kurulmasına karşı olduğunu dile getirmiş, özellikle 5 Nisan 2011’de düzenlediği basın toplantısında, birçok Rum’un KKTC’ye geçerek kumar oynamasına karşın,

cürümlerin teşvik edilmesine izin vermeyeceğini söylemişti.

Haberi “Şimdi Kumarhanelere ‘Evet’ Diyorlar” başlığıyla aktaran Alithia gazetesi, Hristofyas’ın bu konudaki açıklamalarına rağmen Maliye Bakanı Kikis Kazamias’ın dün, “devlet hazinesine yapacağı

katkılardan dolayı” kumarhanelerin açılması için yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladığını yazdı.

Gazeteye göre, Meclisi Ticaret Komitesi’nin dünkü toplantısında konuşan Kazamias, hükümetin söz konusu yasa tasarısını yakında Meclis’e sunacağını kaydederken, Turizm Örgütü’nün (KOT) 2008 yılında

yaptığı konuyla ilgili özel bir çalışmadan da bahsetti ve bu çalışmayı önümüzdeki günlerde komitenin görüşüne sunacağını ifade etti.

Kazamias, kimsenin kumarhanelere erişiminin yasaklanamayacağını kaydederken, “Belki birçoğumuz ömrünün sonuna kadar bu binalara girmeyecek ancak bu, devletin menfaatleri de göz önünde

bulundurulduğunda çağımızın gerektirdiklerine yanıt vermeyeceğimiz anlamına gelmez. Devletin menfaatlerini göz ardı edemeyiz” dedi.

KOT Yönetim Kurulu Başkanı Alekos Orundiodis ise, örgütün 2008 yılında yaptığı özel çalışmanın, kumarhanelerin açılması için yapılacak faaliyetlerin yol haritasını teşkil ettiğini söyledi.

Gazete, çalışma raporunda, kumarhanelerin çalışmasından sorumlu olacak bir düzenleme ve denetleme kurulu oluşturulmasıyla ve bununla birlikte, vatandaşın korunması için önlemler alınmasıyla ilgili

ifadeler bulunduğunu yazdı.

Haberde her kumarhanenin, “resort” (sayfiye) tipinde olacağı ve kendi hizmetini kendinin göreceği belirtilirken, bazı durumlarda özel sektörün de işletmeye müdahil olabileceği kaydedildi.

PARTİLER VE SENDİKALARDAN DA YEŞİL IŞIK

Gazete, AKEL dışındaki siyasi partilerin, kumarhanelere yeşil ışık yaktığını ve “hükümetin doğru yolda olduğu” değerlendirmesinde bulunduğunu da yazdı.

Kumarhaneler konusunda olumlu görüş belirten DİSİ, DİKO ve EDEK milletvekilleri, kumar tutkunlarının yasal çerçevede korunmaları gerektiğini de belirttiler.

Öte yandan PASİKSE ve STEK sendikaları da hükümeti aldıkları bu karardan dolayı kutladılar.

KKTC’DEKİ KUMARHANELERDE HARCANDIĞI İDDİA EDİLEN PARALAR

Gazete, “İşgal Bölgelerindeki Kumarhanelerde” alt başlığıyla devam ettirdiği haberinde, Rumların KKTC’ye geçerek milyonlarca Euro’luk kumar oynadığının birçok kez dile getirildiğini, hatta 2010 yılının

ekim ayında Meclis’te yapılan tartışmada KKTC’deki kumarhanelerin yıllık kârının 500 milyon dolar olduğunun belirtildiğini yazdı.

Haberde, DİKO Milletvekili Angelos Votsis’in, dünkü komite oturumunda yaptığı konuşmada, KKTC’deki kumarhanelerde her yıl 100 milyon Euro’luk kumar oynandığını ve online kumarhaneler aracılığıyla

da, 1,2 milyar Euro’nun Malta’ya gittiğini iddia ettiği kaydedildi.