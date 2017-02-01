Kulak Deliğine Piton Sıkıştı!

ABD'de evinde beslediği pitonla oyun oynadığı sırada genç kadının kulak deliğine sıkışan yılan cerrahi müdahale ile çıkarıldı.
ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan Ashley Glawe adlı bir kadın, Bart adını verdiği yılanıyla oynarken, başına ummadığı bir şey geldi.
PİTON KULAK DELİĞİNE SIKIŞTI
Yılan, Glawe’in geniş kulak deliğine girdi ve orada sıkıştı. Acı içinde kalan genç kadın kendi çabasıyla yılanı kulağından çıkaramayınca, çareyi hastanenin acil bölümüne gitmekte buldu.
ACİLE GİTTİ
Doktorlar Glawe’in kulağını uyuşturarak, yılanı sıkıştığı yerden çıkarmak için cerrahi müdahalede bulundu.