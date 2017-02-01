Genç kadının kulak deliğine piton sıkıştı



ABD'de evinde beslediği pitonla oyun oynadığı sırada genç kadının kulak deliğine sıkışan yılan cerrahi müdahale ile çıkarıldı.ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan Ashley Glawe adlı bir kadın, Bart adını verdiği yılanıyla oynarken, başına ummadığı bir şey geldi.Yılan, Glawe’in geniş kulak deliğine girdi ve orada sıkıştı. Acı içinde kalan genç kadın kendi çabasıyla yılanı kulağından çıkaramayınca, çareyi hastanenin acil bölümüne gitmekte buldu.Doktorlar Glawe’in kulağını uyuşturarak, yılanı sıkıştığı yerden çıkarmak için cerrahi müdahalede bulundu.