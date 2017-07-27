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27 Temmuz 2017 Perşembe 10:13

Kudüs'ün Bölünmesine İlişkin Yasa Tasarısına Onay

Kudüs'ün bölünmesine ilişkin yasa tasarısının İsrail parlamentosu Knesset’te yapılan ilk turda onaylandığı bildirildi.

Kudüs'ün Bölünmesine İlişkin Yasa Tasarısına Onay
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TASARI, İSRAİL PARLAMENTOSU KNESSET’TEKİ İLK TURDA ONAYLANDI

Kudüs, 27 Temmuz 17 (.): Kudüs'ün bölünmesine ilişkin yasa tasarısının İsrail parlamentosu Knesset’te yapılan ilk turda onaylandığı bildirildi.

İsrail’deki Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sayfasında yer alan haberine göre, "İsrail'in başkenti Kudüs" adlı kanunda düzenleme yapılmasını öngören yasa tasarısı ilk turda 41 oya karşı 51 oyla kabul edildi.

Yasa tasarısı, Kudüs'ün bölünmesiyle ilgili herhangi bir müzakerede, salt çoğunluk yerine 80 milletvekilinin oyunu şart koşuyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun başkanlığındaki Likud Partisi tarafından kabul edilen yasa tasarısının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak iki turdan daha geçmesi gerekiyor.

(AA/ID/GÜL)

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