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"kudüs En Zor Dönemlerini Yaşıyor"

HAMAS LİDERİ İSMAİL HENİYYE:

"kudüs En Zor Dönemlerini Yaşıyor"

HAMAS LİDERİ İSMAİL HENİYYE:

24 Kasım 2018 Cumartesi 20:41
HAMAS LİDERİ İSMAİL HENİYYE: "İSRAİL\'İN KUDÜS\'Ü YAHUDİLEŞTİRME, MESCİD-İ AKSA\'YI BÖLME GİRİŞİMLERİ VE TEHLİKELİ PLANLARINDAN DOLAYI KUDÜS EN ZOR DÖNEMLERİNİ YAŞIYOR"

Gazze, 24 Kasım : Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, kutsal kent Kudüs\'ün en zor dönemlerini yaşadığını belirterek, Filistin davasının karşılaştığı tehditlerle yüzleşmek için bölgedeki tüm güçleri bir araya getiren stratejik bir ittifak kurma çağrısında bulundu.

İslam ülkelerinden siyasi ve din adamlarının katıldığı İran\'daki 32\'nci Vahdet Konferansı\'nda yayınlanan ses kaydında Heniyye, "İşgalci İsrail, İslam ümmetinin ortak düşmanıdır. Düşmanı kuşatmak, suçlarını ortaya çıkarmak ve imajını güzel gösterme girişimlerini de önlemek ümmetin sorumluluğudur." dedi.

Siyasi, ekonomik, kültürel ve spor alanlarında İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye dönük tüm projelerin reddedilmesi gerektiğini vurgulayan Heniyye, "İsrail\'in Kudüs\'ü Yahudileştirme, Mescid-i Aksa\'yı bölme girişimleri ve tehlikeli planlarından dolayı Kudüs kenti en zor dönemlerini yaşıyor. Kudüs\'ü korumak, İsrail\'in planlarına engel olmak ve Filistinlilerin kararlılığını güçlendirmek amacıyla İslam ülkeleri tarafından bir stratejinin benimsenmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Filistinlilerin görüş birliğini temsil ettiği ve halkı birleştirdiği için direniş; tüm çeşitleriyle stratejik seçimimiz olmaya devam edecek" diyen Heniyye, şunları kaydetti:

"Balfour\'da bir karış Filistin toprağı verilmediği gibi ABD Başkanı Donald Trump da Kudüs’ü zorla Siyonistlere veremez. Bu topraklar bize aittir ve Allah bizimle beraberdir."

(AA/SEL)
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