banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613
MS Derneği’nin Olağan Genel Kurulu Yapıldı...
MS Derneği’nin Olağan Genel Kurulu...
Öğrenci yurdunda yangın
ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
İş aletlerini çaldı, tutuklandı
İŞ ALETLERİNİ ÇALDI, TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Öğrenci yurdunda yangın
Kapat

Kudüs'teki Filistinli Bedevilerin Endişeli Bekleyişi Sürüyor...

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki Ayrım Duvarı'nın diğer yakasında kalan Han el-Ahmer Bedevi köyü sakinleri, İsrail mahkemesinin evlerinin yıkılması yönünde verdiği kararın uygulanmasından endişe ediyor.

Kudüs'teki Filistinli Bedevilerin Endişeli Bekleyişi Sürüyor...

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki Ayrım Duvarı'nın diğer yakasında kalan Han el-Ahmer Bedevi köyü sakinleri, İsrail mahkemesinin evlerinin yıkılması yönünde verdiği kararın uygulanmasından endişe ediyor.

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:04
Kudüs'teki Filistinli Bedevilerin Endişeli Bekleyişi Sürüyor...

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki Ayrım Duvarı'nın diğer yakasında kalan Han el-Ahmer Bedevi köyü sakinleri, İsrail mahkemesinin evlerinin yıkılması yönünde verdiği kararın uygulanmasından endişe ediyor.


Han el-Ahmer köyü, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Bölgedeki 3 binden fazla nüfusa sahip 46 bedevi köyünden biri olan Han el-Ahmer'in çevresinde çok sayıda Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

İsrail Yüksek Mahkemesinin, yıkım kararı verdiği köyde derme çatma barakalar ve Avrupalı devletlerin desteğiyle kurulan prefabriklerde yaklaşık 190 Filistinli tehdit altında yaşamını sürdürüyor.

AA muhabirine konuşan Han el-Ahmer Bedevileri Topluluğu Sözcüsü Iyd Cehhalin, bölgede yaşayanların yıkım kararı karşısında tükendiğini ve mahkemenin verdiği kararın uygulanması konusunda endişe taşıdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kadınlar ve çocuklar her an evlerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor. Burada kalmak istiyorlar ve her ne olursa olsun evlerinden çıkmayacaklar."

İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişilerin, Kudüs'ün kırsalına yerleştiğini aktaran Cehhalin, bölge sakinlerinin ancak atalarından kalan topraklarına dönme şartıyla buradan ayrılmayı kabul edebileceğini ifade etti.

Bölge sakinlerinin hayvancılıkla geçimlerini sağladığına, 70'li yıllarda bin 600 keçi ve 60 deveye sahip olduğuna işaret eden Cehhalin, hayvanlarını otlatmaları ve Gılt Vadisi'ndeki su kaynaklarından yararlanmaları engellenen bölge sakinlerinin elinde şu anda sadece 240 keçi bulunduğunu söyledi.

BÖLGE HER TÜRLÜ TEMEL HİZMETTEN YOKSUN

banner277
İsrail'in E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alan Han el-Ahmer köyü çevresinde çok sayıda yerleşim birimi bulunduğuna dikkati çeken Cehhalin, bölgedeki evlerin birçok kez yıkıma maruz kaldığını aktardı.

Cehhalin, bölgede yaşayanların elektrik, su, yol gibi temel hizmetlerden yoksun olduğunu,  güneş enerjisinden yararlandıklarını kaydetti.

Söz konusu bölge çevresindeki dağ zirvelerine kurulmuş Yahudi yerleşim birimlerinin bulunduğuna işaret eden Cehhalin, "Bu yerleşim birimleri birkaç yıl önce inşa edildi ve tüm yaşam şartları sağlandı. Buradaki beldeler İsrail hükümetinin boyunduruğuna girerken, bizim bir göz oda bile inşa etmemize izin verilmiyor ve evlerimiz yıkılıyor." diye konuştu.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem basın sözcüsü Kerim Cibran İsrail'in söz konusu kararını "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Mahkemenin ordunun "savaş suçu" işlemesine izin verdiğini vurgulayan Cibran, "İşgal altındaki bir bölgedeki halkın zorla yerinden edilmesi, uluslararası hukuk nezdinde savaş suçudur ve İsraili yargıçlar da bu suça ortak oluyor" dedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki "Ayrım Duvarı"nın diğer yakasında kalan Filistinli bedevilere ait evler için 24 Mayıs'ta yıkım kararı almıştı.


banner288
Son Güncelleme: 02.06.2018 15:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'nın Yeni Başbakanı Sanchez Yemin Etti
İspanya'nın Yeni Başbakanı Sanchez Yemin Etti
Hawaii'de Lavlar 87 Evi Kül Etti
Hawaii'de Lavlar 87 Evi Kül Etti
Esed Rejimi ve YPG/PKK Petrol Takasında Anlaştı
Esed Rejimi ve YPG/PKK Petrol Takasında Anlaştı
EL-Halil'de Bir Filistinli Şehit Edildi
EL-Halil'de Bir Filistinli Şehit Edildi
"Filistin Dışişleri Bakanı Meliki: “ABD'nin BMGK Tasarısını vetosu Ahlaki Çöküş ve Siyasi Körlüktür”
"Filistin Dışişleri Bakanı Meliki: “ABD'nin BMGK Tasarısını vetosu Ahlaki Çöküş ve Siyasi Körlüktür”
ABD'den Çin'in Güney Çin Denizi Adalarını Askerileştirmesine Tepki
ABD'den Çin'in Güney Çin Denizi Adalarını Askerileştirmesine Tepki
Salgın Hastalıklar Ülkelerdeki Savaşın Etkisini Derinleştiriyor...
Salgın Hastalıklar Ülkelerdeki Savaşın Etkisini Derinleştiriyor...
Makedonya'da Kabine Revizyonu
Makedonya'da Kabine Revizyonu
Yemen İle Bae Arasında “Güvenlik Yakınlaşması“
Yemen İle Bae Arasında “Güvenlik Yakınlaşması“
"DEAŞ, Irak'ta Aynı Aileden 12 Kişiyi Öldürdü"
"DEAŞ, Irak'ta Aynı Aileden 12 Kişiyi Öldürdü"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim