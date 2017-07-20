Kudüs'te Mescid-i Aksa İçin Gergin Bekleyiş Sürüyor

İSRAİL'İN METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ UYGULAMASINA TEPKİ GÖSTEREN FİLİSTİNLİLER, NAMAZLARINI MESCİD-İ AKSA'NIN KAPILARINDA KILMAYA DEVAM EDİYOR - MESCİD-İ AKSA'NIN GÖNÜLLÜ MUHAFIZLARINDAN ÜMMÜ RİYAD: "İSRAİL'İN TEFTİŞ İÇİN HAREM-İ ŞERİF'İN KAPILARINA KOYDUĞU CİHAZLARDAN GEÇMEK, İŞGAL GÜCÜNÜN AKSA ÜZERİNDE KURMAK İSTEDİĞİ EGEMENLİK ÇABALARINA TESLİM OLMAKTIR"

MESCİD-İ AKSA MURABITI MUHAMMED: "BU CİHAZLARIN KALDIRILMAMASI, MESCİD-İ AKSA'NIN BOŞALTILARAK YAHUDİLEŞTİRİLMESİ VE ÜZERİNDE EGEMENLİK KURMANIN TAMAMLANMASI ANLAMINA GELİR"

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİ SÖZCÜSÜ DİBS: "HALİHAZIRDA MESCİD-İ AKSA'NIN İÇİNDE 15 GÖREVLİ VAR. BUNLAR PAZAR SABAHI ARAMA DEDEKTÖRLERİ KAPILARA KONMADAN ÖNCE HAREM-İ ŞERİF’E GİRMEYİ BAŞARAN GÖREVLİLER. ŞİMDİ İÇERİDE YATIP KALKARAK DIŞARIYA ÇIKMIYORLAR"

İsrail'in Harem-i Şerif'in kapılarına koyduğu metal arama dedektörleri nedeniyle Kudüs'te gergin bekleyiş sürüyor. Müslüman cemaat, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde kurmak istediği egemenlik çabalarına izin vermemek için dedektörlerden geçmeyi reddediyor.

İsrail'in metal arama dedektörü uygulamasına tepki gösteren Filistinliler, pazar gününden bu yana vakit namazlarını Mescid-i Aksa’nın kapılarında eda ediyor.

Bu durumun zorluğunu en çok yaşayanlar ise Mescid-i Aksa'nın murabıtları olarak bilinen gönüllü muhafızlar. Günlerinin büyük bölümünü Harem-i Şerif'te geçiren bu muhafızlar şimdi kutsal mabetten uzak kalmanın acısını yaşıyor.

Geçen hafta perşembe gününden bu yana Mescid-i Aksa'ya giremeyen Necva Şahşir Ümmü Riyad isimli kadın murabıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in teftiş için Harem-i Şerif'in kapılarına koyduğu cihazlardan geçmek, işgal gücünün Aksa üzerinde kurmak istediği egemenlik çabalarına teslim olmaktır." dedi.

Yaklaşık 10 yıldan bu yana Mescid-i Aksa'daki Kubbet'us Sahra'da murabıtlık yapan Ümmü Riyad, Mescid-i Aksa'da yetiştiğini ve buraya karşı çok derin duygular beslediğini ifade ederken göz yaşlarına hakim olamadı.

"Gönlüm yanıyor, kalbim bir kor ateş gibi yanıyor, çok acı verici bir durum." diyen Ümmü Riyad, metal arama dedektörlerinden geçmesinin imkansız olduğunu, bunun işgalin ve Yahudileştirme politikasının yeni bir versiyonu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 18 yıldır murabıtlık yapan İssam Necib da Aksa'nın kapısından birkaç metre ileride duygularını anlattı. Necib, "Biz Aksa’nın muhafızları olarak, buraya çok düşkünüz. İşgal polisi bu utanç cihazlarını Harem-i Şerif’in kapılarına koymakla ateşle oynadıklarının farkında değiller. Müslümanları provoke ediyorlar." diye konuştu.

Soyadının açıklanmasını istemeyen 50'li yaşlardaki murabıt Muhammed ise sabah namazıyla beraber başladığı günlerini Mescid-i Aksa’nın kapılarında geçirdiğini söyledi.

Arama cihazlarının Mescid-i Aksa'nın kapılarına yerleştirilmesinin güvenlikle ilgisi olmadığını, bunun siyasi amaç taşıdığını vurgulayan Muhammed, "Bu cihazların kaldırılmaması, Mescid-i Aksa'nın boşaltılarak Yahudileştirilmesi ve üzerinde egemenlik kurmanın tamamlanması anlamına gelir." dedi.

ABD vatandaşı Filistinli anne Levahız İbrahim (47) ise yanına, kızlarını, torunlarını ve akrabalarını da alarak Mescid-i Aksa'yı "savunmak" için Kudüs'e geldiğini söyledi.

Mescid-i Aksa'yı evi olarak gördüğünü ve insanların evlerine aranarak girmediğine dikkati çeken İbrahim, "Mescid-i Aksa’yı 4 buçuk yıldır görmedim. Ama bu cihazlar kaldırılmadan Harem-i Şerif'e girmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, kapılarının diğer yanındaki durumla ilgili bilgi verdi. Dibs, "Halihazırda Mescid-i Aksa'nın içinde 15 görevli var. Bunlar pazar sabahı arama dedektörleri kapılara konmadan önce Harem-i Şerif’e girmeyi başaran görevliler. Şimdi içeride yatıp kalkarak dışarıya çıkmıyorlar." diye konuştu.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli, namazlarını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kılıyor. Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.