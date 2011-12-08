Küçük,Türk-iş'in Genel Kurulu'nda Konuşma Yaptı

Başbakan İrsen Küçük, Türkiye’nin kararlı ilerleyişini örnek alarak, ülke insanını daha güzel, daha mutlu, daha refah yarınlara ulaştırmak için yılmadan, yorulmadan çalıştıklarını vurguladı.

Başbakan Küçük, “Ülkemize uygulanan haksız ambargolara rağmen yürüttüğümüz bu çalışmaları, insanımızla, örgütlerimizle işbirliğine, görüş birliğine ulaşmanın yollarını aramakta ısrarlı ve sabırlı davranıyoruz. Birlikte üretecek, birlikte paylaşacak, birlikte daha refah ve daha mutlu aydınlık günlere ulaşacağız” dedi.

Başbakan Küçük, Türk-İş’in Ankara’da yapılan 21. Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, “Birlikte üretecek, birlikte paylaşacak, birlikte daha refah daha mutlu aydınlık günlere ulaşacağız. Doğrularımız farklı olabilir, zaman zaman çatışabilir, yarışabiliriz de. Taraf olarak kaybedebiliriz de. Fakat kazananın ülkemiz, milletimiz olmasına gayret etmeliyiz. Genelde her zaman toplam değerlerden hepimiz payımıza düşeni alırız” şeklinde konuştu.

Başbakan Küçük, Türkiye’nin son yıllarda özlenen hedeflere emin adımlarla ilerlediğini, hak ettiği saygıyı ve takdiri gördüğünü kaydetti.

Türk-İş’in Ankara’da Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına, Başbakan İrsen Küçük’ün eşi Gülin Küçük, Hür-İş Başkanı Yakup Latifoğlu, Hür-İş’e bağlı bazı sendikaların başkan ve temsilcileri ile UBP Milletvekili Ahmet Çaluda da katıldı.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük, Türkiye ve KKTC’nin halkının kardeşliğinin yanı sıra, kurumlarında ve her etkinlikte birliktelik, dayanışma sergilemelerinden tarifsiz haz duyduğunu dile getirdi.

Anavatan Türkiye’nin en büyük, en güçlü, en etkili sendikal hareketinin ülke sendikacılığına katkılarına ek olarak, yatırımlarıyla ülke ekonomik gelişimine kazandırdıkları eserlerinden dolayı Türk-İş yönetimine teşekkür eden Küçük, “Dayanışmanın, işbirliğinin dahası kardeşliğin en güzel örneğini sergileyenleri, üyelerini, emekçi kardeşlerimi yürekten kutlar, saygıyla alkışlıyorum” dedi.

Türk-İş’in Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne, Türk milletine, bayrağına sahip çıkışlarının, üyelerin menfaatlerinin korunması, geliştirilmesi çabalarında gösterdikleri kararlı duruşun sendikaya bir o kadar daha anlam kazandırdığını söyleyen Başbakan Küçük, şöyle devam etti:

“Yüksek öğrenimim döneminden başlayarak, yaşadığım yarım asırlık dönemde sivil toplum örgütleri, sendika ve siyasi parti oluşumlarının her kademesinde bulunan ve halen bulunmakta olan birisi olarak, şunu belirtmeliyim ki, sorunların çözümünde önce tespitler yapılır, görüşler ortaya konur ve ortak akılda birleşme aranır. Belirlenen yol haritaları çizilerek yönetimler, hareketi ileriye taşırlar ancak bu süreçleri ülkenin yüce menfaatlerini gözeterek yaşamanın, hareketin sağlıklı yarınları için esas olduğu hiç gözardı edilmemelidir.”

Sorunların başarı ile üstesinden gelinmesinin temel şartının, diyalog olduğunu vurgulayan Başbakan İrsen Küçük, sosyal diyalogun olmadığı yerde anlayış ve güven eksikliği doğacağını, bunun da çatışma ve sosyal hastalıklara zemin hazırladığını kaydetti.

Toplumlarda aileden başlayarak sivil toplum örgütleri, sendikalar, siyasi partilere kadar uzanan çizgide diyalogun, birlikte yaşamak, üretip paylaşmak ve barışın ön koşulu olduğuna İşaret eden Küçük, “Herkesin, her kesimin ortak paydası refah ve mutluluksa, bunun zemini ülkenin bütünüyle o noktalara taşınması olmalıdır” dedi.

Türkiye’nin son yıllarda özlenen hedeflere emin adımlarla ilerlediğini ve hak ettiği saygıyı, takdiri gördüğünü ifade eden Başbakan Küçük, “Ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti bireyleri olarak sizlere, ne mutlu yavruvatan KKTC insanı olarak bizlere, ne mutlu Türk milleti olarak hepimize ki; kendi ekseninde istikametini belirlemiş, kendine özgü onurlu ve emin duruşuyla dünyayı sarsan küresel ekonomik krizi hissetmeden yoluna devam eden, istikrarlı bir hükümet iş başındadır” şeklinde konuştu.

Anavatan Türkiye’nin kararlı ilerleyişini örnek alarak, ülke insanını daha güzel, daha mutlu, daha refah yarınlara ulaştırmak için yılmadan, yorulmadan çalıştıklarını vurgulayan Başbakan Küçük, “Ülkemize uygulanan haksız ambargolara rağmen yürüttüğümüz bu çalışmaları, insanımızla, örgütlerimizle işbirliğine, görüş birliğine ulaşmanın yollarını aramakta ısrarlı ve sabırlı davranıyoruz. Birlikte üretecek, birlikte paylaşacak, birlikte daha refah daha mutlu aydınlık günlere ulaşacağız” dedi.

Konuşmasına “Doğrularımız farklı olabilir, zaman zaman çatışabilir, yarışabiliriz de. Taraf olarak kaybedebiliriz de. Fakat kazananın ülkemiz, milletimiz olmasına gayret etmeliyiz. Genelde her zaman toplam değerlerden hepimiz payımıza düşeni alırız” şeklinde devam eden Küçük, Türk-İş’in genel kurulunun emekçilere, genelde Türkiye çalışma hayatına, Türkiye’ye hayırlı uğurlu sonuçlar yaratmasını temenni etti.

Genel Kurul, 11 Aralık’a kadar devam edecek.