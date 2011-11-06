Küçük'ten net mesaj: Kimse UBP ile oynamasın

Gündemdeki Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısı, Meclis’te yaşanan bardak fırlatma olayı, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile ilişkileri ile Kıbrıs sorununa kadar birçok konu ile devam ettik. Küçük, konuşmasında

net bir şekilde son dönemlerde UBP ile ilgilikonuşulan konulara açıklık getirerek, parti üzerinden kimsenin manipülasyon yapmamasını istedi. UBP’nin liderinin belli olduğunu da kesin bir ifade ile dile

getiren İrsen Küçük, “Herkes kendi görev ve sorumluluklarını yaptığı sürece bir sıkıntı yaşamayız” ifadelerini kullanarak mesajını da ilgili çevrelere gönderdi. Başbakan İrsen Küçük, bayram mesajında ise,

gençlere seslenerek, kimsenin üzülmemesi için trafikte dikkatli seyretmelerini istedi.