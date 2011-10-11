Küçük:''Limon Ürün Bedelleri Pazartesi Ödenmeye Başlanacak''.

Başbakan İrsen Küçük, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği’ne verdiği sözü tutarak, tüm limon üreticilerinin 2010-2011 sezonu limon ürünü bedellerinin ödenmesine önümüzdeki haftadan itibaren

başlanacağını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Küçük, tüm limon üreticilerinin ödenebilmesi için bir ödeme planı hazırlandığını ve buna göre iki dilim halinde ödemelerin yapılacağını kaydederek, 350

bin TL’lik birinci dilimin 17 Ekim Pazartesi günü ödeneceğini belirtti.

Küçük, geriye kalan 591 bin 282.38 TL’lik ikinci dilim ödemenin ise 4 Kasım Cuma günü yapılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.