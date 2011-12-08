Küçükbaş Hayvan Üreticilerinin Başvuru Süresi Cuma'ya Kadar Uzatıldı

Küçükbaş hayvan desteklerinden yararlanmak isteyen üreticilerin 2 Aralık’ta dolan başvuru süresi 9 Aralık Cuma gününe kadar uzatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, bazı hayvan üreticilerinin başvuruda bulunmadığı tespit edilerek, mağdur olmamaları için başvuru süresi uzatıldı.

Hayvan üreticilerinin, hayvan ve işletmeleriyle ilgili bilgileri merkez ve kaza Veteriner Daireleri’nden alacakları forumları doldurarak, kimlik kartı fotokopileriyle birlikte Veteriner Dairelerine iletmeleri gerekiyor.

Bakanlık açıklamasında, yılsonu gelmeden desteklerin hızlı şekilde üreticilere ulaştırılabilmesi için üreticilerin işlemlerini süratle yapmaları istendi.