Küçük: TC'den gelecek suyu Rumlarla paylaşırız

Başbakan İrsen Küçük, Türkiye'den KKTC'ye su getirme çalışmaları kapsamında Geçitköy göletinin baraja dönüştürülmesi projesi için dün Ankara'da ihaleye çıkıldığını açıkladı ve Kıbrıs Rum yönetimine Türkiye'den gelecek suyu paylaşmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Başbakan İrsen Küçük, KKTC'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak için adada bulunan Gagavuz, Azerbaycan ve Bahreyn milletvekillerini kabul etti.

Kabulde konuşan Başbakan Küçük, Cumhuriyet'in kuruluşunun 28'inci yıldönümü etkinliklerinde yabancı delegeleri KKTC'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Küçük, yabancı milletvekillerinin ziyaretlerinin sadece törenlerle sınırlı kalmaması, yılın 12 ayı devam etmesi temennisini dile getirdi.

Kıbrıs sorununa da değinen Başbakan, Kıbrıs Türkü'nün Kıbrıs konusundaki haklılığının her geçen gün arttığını belirtti.

Müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafının yapıcı ve olumlu önerilerle ortaya çıktığını kaydeden Küçük, amaçlarının her iki toplumun yan yana yaşayabileceği ortam yaratmak, her iki toplumun refahını arttırmak için çalışmak olduğunu kaydetti.

Küçük, Kıbrıs Rum kesiminden Kıbrıs Türk tarafının gösterdiği iyi niyetin görülemediğini de ifade etti.

DOST YAŞAMAK İSTERİZ

KKTC'nin Güney Kıbrıs'tan daha iyi duruma gelebilmesi için Türkiye'nin projeleri bulunduğunu, bunlardan birinin Mart 2014'te tamamlanması öngörülen Türkiye'den KKTC'ye deniz altından döşenecek borularla su taşıma olduğunu belirten Küçük,'Su projesi basite alınacak bir proje değil' dedi.

Başbakan, 6 ay önce Türkiye'de suyun biriktirileceği barajın yapımına başlandığını, dün ise KKTC'de suyun depolanacağı Geçitköy göletinin baraja dönüştürülmesi için Ankara'da ihaleye çıkıldığını açıkladı.

Küçük, 'Bu sudan Güney'in de yararlanması mümkün. Bu adada iki ayrı bölgede dostça yaşamak isteriz. İmkanlarımızı paylaşmak isteriz. Güney'e elektrik enerjisi veriyoruz, yarın su geldiğinde su yardımında bulunabiliriz. Bu proje de büyüyebilir ve Güney Kıbrıs halkına da hitap edecek bir su gelebilir' dedi.

Daha önce İsrail'in Türkiye'den benzer talebi olduğunu, bugün ise Libya'nın benzer bir talebi bulunduğunu kaydeden Küçük, 'Rum halkına da bundan yararlanmalarını söylüyoruz. Gelsinler bugün nasıl elektriği birlikte kullanıyorsak yarın suyu da kullanalım. Bu inattan vazgeçsinler. Bu adaya barış gelsin, yan yana çalışalım, ekonomimizi daha da güçlendirelim. Her tür imkandan Kıbrıs Türkü'nün yararlandığı gibi Rum halkının da yaralanmasına her zaman için açığız ve sıcak bakıyoruz' dedi.

KKTC'nin BM'ye üye olmadığını ancak BM'ye üye pek çok ülkeden gerek demokrasi, gerek diğer yönlerde daha da gelişmiş bir ülke olduğunu belirten Küçük, KKTC'nin demokratik kurallar çerçevesinde işleyen bir ülke olduğunu belirtti.

EĞİTİM TURİZM

Ekonomide KKTC'nin yüksek öğretim ve turizm sektöründe belirlediği hedeflere ulaştığını kaydeden Küçük, yüksek öğretimde hedeflenen 47 bin öğrenci sayısına ulaştıklarını kaydetti.

KKTC'deki üniversite sayısının 7'ye çıktığını kaydeden Küçük, 'Üniversite sayısını çoğaltmak yerine kaliteyi arttırmaya çalışıyoruz' dedi.

KKTC'nin turizm ve hafif sanayi sektöründe yatırımlara açık olduğunu belirten Küçük, yapılacak yatırımlar için teşvik programlarının bulunduğunu anlattı.

KONUKLARDAN DESTEK

Azerbaycan Milletvekili Musa Guliev de, Azerbaycan ve KKTC'nin Türk milletinin birer devi olduğunu ve Azerbaycan'ın her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın hızlı gelişen bir ülke olduğunu kaydeden Guliev, Azerbaycan ile KKTC arasında yüksek eğitim alanında sağlıklı bir ilişkinin var olduğunu, turizm alanında da ilişkilerin gelişmesini temenni etti.

Musa Guliev, uluslararası toplumun Kıbrıslı Türklerin adada barış istediğinin bilincinde olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Gagavuz Devlet Bakanı Victor Petrioğlu da, Gagavuz halkının Türk milletinden olduğunu ve her zaman KKTC'nin yanında yer aldığını söyledi.

Bahreyn Krallığı Temsilciler Meclisi üyesi Khalid Jassim Almalood adına Temsilciler Meclisi yetkilisi de, KKTC'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Marmara Üniversitesini temsil eden Profesör Nuri Garipoğlu ise, Kıbrıs adasının tarih içerisinde jeopolitik öneminin dezavantajını yaşadığını, Kıbrıs Türklerinin her zaman jeopolitik öneminin bilinci ile haklarını araması gerektiğini kaydetti.

Avustralya İşçi Partisi Ulusal Konsey Üyesi Hakkı Süleyman da, yakın gelecek Avustralyalı milletvekillerinden oluşan bir heyetin KKTC'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Avustralya'da 50 bin civarında Kıbrıslı Türk'ün yaşadığını ve bugün örgütlenmiş bir durumda olduklarını belirten Süleyman, Cemiyet binasında KKTC'nin bayrağının dalgalandığını belirtti.

Kıbrıs sorununu sürekli olarak anlattıklarını belirten Süleyman, İşçi Partisi'nin Kıbrıs politikasının değiştirildiğini, KKTC'de bulundurduğu askerden dolayı Türkiye için kullanılan kınamaların kaldırıldığını belirtti.