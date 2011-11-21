Küçük Nüfus Sayımı Konusunda Açıklama Yaptı

Başbakan İrsen Küçük, nüfus sayımının planlandığı şekilde 4 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.

“İnsanlarımızı son kez olmak üzere eve kapayarak seçim yapacağımız için üzgünüm ve halkımızdan özür diliyorum” diyen Başbakan Küçük, Devlet Planlama Örgütü’ne, bundan sonraki

sayımların bilgisayar üzerinden halkı eve kapatmayacak şekilde yapılması için gerekli talimatı verdiğini vurguladı.

Başbakan İrsen Küçük bu yöndeki açıklamayı bugün, bankacılık sistemi konusunda yürütülen çalışmalara katkı koymak üzere Türkiye’den KKTC’ye gelen heyeti kabulünde yaptı.