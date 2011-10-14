Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Küçük: Komplo Teorisi

Başbakanlık kurumunu ilişkilendiren asılsız ve mesnetsiz bir iddia yer almıştır.

Küçük: Komplo Teorisi

Başbakanlık kurumunu ilişkilendiren asılsız ve mesnetsiz bir iddia yer almıştır.

14 Ekim 2011 Cuma 18:19
Küçük: Komplo Teorisi
banner238

NERDEN BULDUN YASASI’ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI HIZLANDIRACAĞIM”

Lefkoşa, 14 Ekim 11 (T.A.K.): Başbakan İrsen Küçük, Meclis’te bir muhalefet milletvekili tarafından gündeme getirilen Cumhurbaşkanı Derviş  Eroğlu’nun banka hesaplarıyla ilgili belgenin temininde kendisi ile Başbakanlık kurumunu ilişkilendiren gazete haberlerini yalanlayarak, “Komplo teorisi” dedi.

Başbakan İrsen Küçük yazılı açıklamasında şöyle dedi:

“Bugün bir gazetemizde yer alan bir manşet haberde,  dün Meclis’te bir muhalefet milletvekilinin Cumhurbaşkanı Sayın Dr Derviş  Eroğlu’nun bir bankadaki hesaplarına ilişkin ortaya attığı iddialara dönük, bu belgenin temininde  beni ve Başbakanlık kurumunu ilişkilendiren asılsız ve  mesnetsiz bir iddia yer almıştır. Yanlış algılara yol açmamak ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için  bu açıklamayı yapmak zaruri olmuştur.

Bir komplo teorisine dayanan bu manşet haber gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, olayın  ne  benimle ne de Başbakanlık bürokratları ile bir ilgisi bulunmaktadır. Bankanın kendi içgüvenliği ile alakalı olan bu konu tamamen  hukiki bir meseledir ve belgenin nasıl sızdığına ilişkin soruşturma  banka tarafından yapılıp fail yada failleri de tesbit edilecektir. Bu konudaki bilgi akışı banka ile müşteri arasında yaşanmış bir sorun  olup, kesinlikle ne benimle ne de Başbakanlık’la ilgisi bulunmamaktadır.”

Göreve geldiği günden beri bu konudaki hassasiyetini bir kaç kez dile getirdiğini ve “Nerden Buldun Yasası”nın  önemine değindiğini hatırlatan Başbakan Küçük, “Bu yasanın, hem kamu vicdanı açısından hem de siyasiler ile bürokratların zan altında bırakılmaması açısından ve şefaflık  ile hesapverebilirlik ilkesi çerçevesinde elzem olduğuna inanarak bu konudaki çalışmaları da hızlandıracağımı bu vesileyle belirtmek isterim” dedi.

Son zamanlarda birtakım görevdeki kişilere dönük olarak ileri sürülen iddiaların araştırılması için Başbakanlık Denetleme Kurulu’na görev verdiğini ve konunun araştırılmasını istediğini de kaydeden Küçük, bu çalışma neticesinde ileri sürülen iddialara ilişkin bir bulguya ulaşılmadığının rapor edildiğini vurguladı.

Küçük şöyle devam etti:

“Bu vesileyle, ülkemizde böylesi kritik bir dönemde ve makamlararası dayanışma ve desteğin gerektiği bir ortamda nifak sokucu yayınlar yapılması ne ülkemize, ne kurumlarımıza, ne de halkımıza bir yarar getirmektedir. Hal böyleyken, böylesi   tutumlardan uzak durularak, birlik ve beraberliği güçlendirici yayınlar yapılmasının  ülkemizin  mefaatine bir davranış olacağının altını çizerek dikkate getirmek isterim.”

Son Güncelleme: 14.10.2011 18:19
Anahtar Kelimeler:
BAŞBAKANKomploTeorisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim