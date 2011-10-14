Küçük: Komplo Teorisi

NERDEN BULDUN YASASI’ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI HIZLANDIRACAĞIM”

Lefkoşa, 14 Ekim 11 (T.A.K.): Başbakan İrsen Küçük, Meclis’te bir muhalefet milletvekili tarafından gündeme getirilen Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun banka hesaplarıyla ilgili belgenin temininde kendisi ile Başbakanlık kurumunu ilişkilendiren gazete haberlerini yalanlayarak, “Komplo teorisi” dedi.

Başbakan İrsen Küçük yazılı açıklamasında şöyle dedi:

“Bugün bir gazetemizde yer alan bir manşet haberde, dün Meclis’te bir muhalefet milletvekilinin Cumhurbaşkanı Sayın Dr Derviş Eroğlu’nun bir bankadaki hesaplarına ilişkin ortaya attığı iddialara dönük, bu belgenin temininde beni ve Başbakanlık kurumunu ilişkilendiren asılsız ve mesnetsiz bir iddia yer almıştır. Yanlış algılara yol açmamak ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bu açıklamayı yapmak zaruri olmuştur.

Bir komplo teorisine dayanan bu manşet haber gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, olayın ne benimle ne de Başbakanlık bürokratları ile bir ilgisi bulunmaktadır. Bankanın kendi içgüvenliği ile alakalı olan bu konu tamamen hukiki bir meseledir ve belgenin nasıl sızdığına ilişkin soruşturma banka tarafından yapılıp fail yada failleri de tesbit edilecektir. Bu konudaki bilgi akışı banka ile müşteri arasında yaşanmış bir sorun olup, kesinlikle ne benimle ne de Başbakanlık’la ilgisi bulunmamaktadır.”

Göreve geldiği günden beri bu konudaki hassasiyetini bir kaç kez dile getirdiğini ve “Nerden Buldun Yasası”nın önemine değindiğini hatırlatan Başbakan Küçük, “Bu yasanın, hem kamu vicdanı açısından hem de siyasiler ile bürokratların zan altında bırakılmaması açısından ve şefaflık ile hesapverebilirlik ilkesi çerçevesinde elzem olduğuna inanarak bu konudaki çalışmaları da hızlandıracağımı bu vesileyle belirtmek isterim” dedi.

Son zamanlarda birtakım görevdeki kişilere dönük olarak ileri sürülen iddiaların araştırılması için Başbakanlık Denetleme Kurulu’na görev verdiğini ve konunun araştırılmasını istediğini de kaydeden Küçük, bu çalışma neticesinde ileri sürülen iddialara ilişkin bir bulguya ulaşılmadığının rapor edildiğini vurguladı.

Küçük şöyle devam etti:

“Bu vesileyle, ülkemizde böylesi kritik bir dönemde ve makamlararası dayanışma ve desteğin gerektiği bir ortamda nifak sokucu yayınlar yapılması ne ülkemize, ne kurumlarımıza, ne de halkımıza bir yarar getirmektedir. Hal böyleyken, böylesi tutumlardan uzak durularak, birlik ve beraberliği güçlendirici yayınlar yapılmasının ülkemizin mefaatine bir davranış olacağının altını çizerek dikkate getirmek isterim.”