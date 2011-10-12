Küçük:'' K.K.T.C'yi Refahlı Günlere Taşıyacağız''.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) bu akşam düzenlenen resepsiyonla 36. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Lefkoşa’da Hidden Garden’da düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Hasan Bozer UBP Genel Başkanı Başbakan İrsen Küçük, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat,

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, devlet üst düzey yöneticileri, Güney Kıbrıs’tan

konuklar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’na büyük sevgi gösterisinde bulunan partilileri kapıda Genel Sekreter Ertuğrul Hasipoğlu ile birlikte karşılayan Genel Başkan Başbakan İrsen Küçük’e eşi Gülin Küçük de eşlik etti.

“İstikrar ve Gelişim için İrsen Küçük” ve “UBP 36 yıldır halkla yürüyor, halkla büyüyor” pankartları ile UBP bayrakları ve Genel Başkan İrsen Küçük fotoğraflarıyla süslenen salonda yer alan resepsiyon, bir

dakikalık saygı duruşu ile başladı ve İstiklal Marşı okundu, ardından UBP’nin özgeçmişi hakkında bilgi verildi.

Gecede Cumhurbaşkanı Eroğlu da bir konuşma yaptı.

HASİPOĞLU

Gecede açılış konuşmasını UBP Genel Sekreteri Ertuğrul Hasipoğlu yaptı. Hasipoğlu, partide birlik beraberlik ve bütünlüğe dikkat çekerek, bugün oluşan tablonun UBP’nin KKTC’de en büyük parti olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Hasipoğlu, UBP’nin, KKTC halkının ve devletinin en büyük savunucusu, güvenliği ve demokrasisinin mihenk taşı olduğuna işaret ederek, UBP’yi bugünlere taşıyan vatandaşlara teşekkür etti.

UBP olarak ülkenin refaha kavuşması için geçmişten gelen sıkıntılara rağmen canla başla çalıştıklarını söyleyen Hasipoğlu, 1974 öncesi çok sıkıntılar çektiklerini, bugünlerde de bazı sıkıntılardan geçildiğini ancak birlik ve beraberlik içinde tüm sıkıntıların aşılacağını kaydetti.

Hasipoğlu, ekonomik zorlukların ülkeyi geri götürmeyeceğini, sadece biraz tedbirlerle refaha ulaşılacağına inanç belirterek, dünyaya bakıldığında ekonomik sıkıntıların ülkeleri ne hale getirdiğinin görüleceğini, en yakında Yunanistan ile Güneyin durumunun ortada olduğunu ifade etti ve bazı sendikalar ile sivil toplum örgütlerine Güneyde yaşananları görmesi tavsiyesinde bulundu.

Amaçlarının gelecek nesillere refah içinde kurumlarıyla gelişmiş bir KKTC bırakmak olduğunu ifade eden Hasiopoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde ise UBP ve hükümet olarak Cumhurbaşkanı Eroğlu’na desteklerinin tam olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, karşı tarafa rağmen iyi niyetle barış ve anlaşma için çalıştıklarını belirterek, Kıta Sahanlığı Anlaşmasına ise destek verdiklerini ve bunu Mecliste de savunacaklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyetine “milyarlarca” şükran belirten Hasipoğlu, Türkiye KKTC’nin yanında olduğu sürece refah günlerin kendilerini beklediğini kaydetti.

Hasipoğlu, UBP’nin kurucularından Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a acil şifalar da dilediği konuşmasında, UBP’nin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür de etti.

KÜÇÜK

UBP Genel Başkanı Başbakan İrsen Küçük de, UBP’nin 36 yıldır ülkesine ve insanına hizmet ettiğini ve hala daha canla başla siyasi bedel ödemek uğruna hizmet etmeye devam ettiğini vurguladı.

Küçük, UBP’nin hizmet için yürüdüğünü, tek yumruk olduğunu ve birlik beraberlik içerisinde ülkeyi daha iyi noktalara taşıyacağını belirterek, bugün oluşan tablonun bunu gösterdiğini kaydetti.

Hükümet olarak ülke yararına kararlar alıp uygulamakta kararlı olduklarını ifade eden Küçük, KKTC’nin Türkiye’nin desteğiyle refah günlere ulaşacağını, bu sıkıntılı günlerin alınan tedbirlerle 2014 yılına kadar söz verdikleri şekilde refaha ulaşacağından emin olduğunu vurguladı.

Küçük, Başbakanlık görevine gelirken verdiği bu sözün arkasında olduğunu ve sözünü yerine getirmek için siyasi bedel ödemeye hazır olduğunu, ancak bu bedeli halkına ödettirmeyeceğini belirterek, “Bu konuda yeminliyim” dedi.

Göreve geldiğinde “ateşten gömlek giydi” denildiğini ancak bu gömleğin kendileri için bir ışık olacağını ifade eden Küçük, görüşmelerde ise Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun arkasında olduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

UBP’nin KKTC ve Anavatan Türkiye’nin menfaat ve haklarını koruyacağından kimsenin şüphe duymamasını isteyen Küçük, zor günlerin geçici olduğunu, bu günleri atlatmak için de gerekli tecrübe ve bilgiye hazır olduklarını dile getirdi.

Ortak paydanın KKTC’nin ve halkının refahı olduğunu işaret eden Küçük, bu konuda saygılı, seviyeli ve gerçekçi eleştiri ve tepkilere saygılı olduklarını, ancak yıpratıcı ve bilinçli eleştirilen de karşısında olacaklarını söyledi.

Küçük, birlik ve beraberliğin artırılıp tüm partililerin kenetlenmesiyle güzel ve refah günlerin geleceğine inanç belirterek, UBP’lilerin 36. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Konuşmaların ardından kuruluş yıldönümü pastası kesildi.