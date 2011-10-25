Küçük: KKTC Tanınmasa da Birçok Ülkeden Daha Demokratik

Başbakan İrsen Küçük, KKTC’nin 37 yıldır kendi kendini yöneten demokratik sisteme sahip bir devlet olduğuna işaret ederek, “BM tarafından tanınmasa da KKTC, BM tarafından tanınan bir çok ülkeden

daha demokratik olduğunu kanıtlamış durumdadır” dedi.

Başbakan İrsen Küçük, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargosunun kabul edilemeyeceğine de dikkati çekerek, sporla siyasetin ayrılması gerektiğini söyledi.

Başbakan İrsen Küçük, bu sabah Global Taekwondo Federasyonu Başkanı Linda Park ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Kabulde KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve KKTC Taekwondo Federasyonu Kurucu Başkanı Eyip Zafer Gökbilen ile 21. Uluslararası Taekwondo Şampiyonası ve 11. Avrasya Taekwondo

Şampiyonası için KKTC’de bulunan ülke temsilcileri de hazır bulundu.

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Eyüp Zefer Gökbilen yaptığı konuşmada, Dr Fazı Küçük Spor Oyunları, 21 Uluslararası Taekwondo Şampiyonası ve 11. Avrasya Taekwondo Şampiyonası için 14 ülkeden

sporcuların KKTC’de bulunduğunu ifade etti.

Gökbilen, bu şampiyonaların ve kursların düzenlenmesine katkılarından dolayı Başbakan İrsen Küçük’e teşekkür etmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini vurguladı.

LİNDA PARK

Global Taewondo Federasyonu Başkanı Linda Park da, Başbakan İrsen Küçük’e katkıları ve kabulünden dolayı teşekkür etti.

Global Taekwondo Federasyonu’nun ayrımcılık yapmayan çok güçlü bir federasyon olduğunu, KKTC’nin federasyona üyeliğinden de gurur duyduğunu vurgulayan Linda Park, 2012’de düzenleyecekleri

etkinliklerde KKTC’ye daha fazla sporcu getireceklerini belirtti.

KKTC’de insani unsurlar yanında spor konusunda da çok olumlu bir atmosfer bulunduğuna vurgu yapan Park, KKTC’nin spor alanında çok daha iyi yerlere geleceğine inancını dile getirdi.

BAŞBAKAN KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük de, Global Taekwondo Federasyonu Başkanı Linda Park ve heyetinin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, şampiyona ve etkinliklere katılan ülke temsilcilerine teşekkür

etti.

Kıbrıs Türk gençliğinin çağdışı spor ambargoları ile karlı karşıya bulunduğunu ifade eden Başbakan Küçük, amacı dostluk ve kardeşlik olan sporun siyasetten ayrılmasının şart olduğunu vurguladı.

KKTC gençlerinin katılabildikleri uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde ettiklerini, bu imkanı sağlayan örgütlerden birirnin de Global Taekwondo Federasyonu olduğunu anlatan Başbakan Küçük,

Kanada’da düzenlenen Uluslararası Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda da birincilik elde eden sporcuların bulunduğunu anımsattı.

Başbakan Küçük, imkan tanınması durumunda KKTC’li gençlerin bir çok başarıya daha imza atacağına olan inancını da dile getirdi.

KKTC’nin 37 yıldır kendi kendini yöneten demokratik sisteme sahip bir devlet olduğuna işaret eden Başbakan Küçük, KKTC’nin BM tarafından tanınmasa da BM tarafından tanınan bir çok ülkeden daha

demokratik olduğunu kanıtladığını vurguladı.

Başbakan İrsen Küçük, uluslararası taekwonda müsabakaları ve etkinliklerinin düzenlenmesine katkı koyanlara ve bu etkinliklerin sponsorluğunu üstlenen İşadamı Yahya Kurt’a da teşekkür etti.