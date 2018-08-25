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Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...

Rusya'nın Leningrad bölgesinde bulunan Syasstroy şehrinde 11 yaşında küçük bir kızı tecavüzden pitbull cinsi köpek kurtardı.

Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...

Rusya'nın Leningrad bölgesinde bulunan Syasstroy şehrinde 11 yaşında küçük bir kızı tecavüzden pitbull cinsi köpek kurtardı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:00
Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...

11 yaşındaki kız çocuğu sokakta oyun oynarken bir kişi tarafından bacaklarından tutularak hemen yakında bulunan ahşap bir kulübeye götürüldü. Kulübede küçük kıza tecavüz etmeye çalışan kişi, kızın kafasına tahtayla vurmaya çalıştı. Kızın yardım çığlıklarını sadece ailesiyle besledikleri pitbull cinsi köpek duydu. Kızın feryadını duyan köpek, kulübenin içine girerek saldırgana saldırarak kız çocuğunu kurtardı.

İŞARET DİLİYLE ANLATABİLDİ

Pitbull tarafından saldırıya uğrayan pedofili saldırgan kulübeden yaralı bir halde kaçtı. Köpek ise kız çocuğunun yanında bekledi. Şok geçiren kız çocuğu bir süre sonra köpekle birlikte evine gitti. Ailesi kızlarının şok geçirdiğini görünce kendisiyle konuşmaya çalıştı ancak kız çocuğu konuşamayınca olan bitenleri işaret diliyle anlattı. Kız çocuğu tıbbi muayenenin ardından psikolojik tedavi altına alındı.

Polis ise küçük kızın tarifine uyan esmer, sakallı, yanağında dövme olan, kot pantolon ve ceket giyen saldırganı arıyor. Köpek ise yaşanan olayın üzerine Rus halkının kahramanı oldu.

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