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09 Mayıs 2017 Salı 17:32

Küçük Kız Baygın Yatan Annesini Bıraktı Ve...

Küçük Kız Baygın Yatan Annesini Bıraktı Ve...
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Küçük Kız Baygın Yatan Annesini Bıraktı Ve...
Kanadalı 5 yaşındaki Lexi, annesinin bir anlık dalgınlığıyla yaşanan kazadan şans eseri yara almadı. Bu sırada 10 haftalık kardeşi Peter da arabadaydı... Küçük kız yanında baygın yatan annesini gördü ve emniyet kemerini çıkarıp yola çıktı. Sonrası ise küçük kızdan beklenmeyecek şekilde gelişti...



Kanada'da gerçekleşen olay şöyle gelişti;

2015 yılının ağustos ayında Angela, beş yaşındaki kızı Lexi ve 10 haftalık oğlu Peter ile eve gidiyordu.

İki çocuk annesi çok yorgundu ve göz kapakları kapanmaya başladı. Varacakları yere birkaç kilometre vardı. Angela vardıklarında dinleneceğini düşünerek arabayı sürmeye devam etti.

Ancak oraya asla varamadı. Gözlerini birkaç saniyeliğine kapatınca yoldan çıktılar.



Kaza sonra Angela’nın bilinci kapandı. Arabanın uçtuğu yer kimsenin göremeyeceği bir konumdaydı.

Beş yaşındaki Lexi ise şans eseri kazadan sonra baygınlık geçirmedi. Annesinin bilinçsiz şekilde yattığını gördü. Kardeşi de ağlıyordu. Bu yaştaki çocukların aklına gelemeyecek şekilde hareket etti.

Önce emniyet kemerini çıkardı sonra da araçtan dışarıya çıktı. Yalın ayak bir şekilde yukarıya çıkarak yolun kenarında bekleyip hareket halindeki araçlardan yardım istedi

Sonunda bir çift küçük kızı farketti.

Çift hemen yardıma koştu. Yetkililer olay yerine hızlıca vardılar. Lexi, anne ve küçük bebek hemen hastaneye götürüldü.



Anne belinden ağır yaralanırken bebek iç kanama geçirmişti.

Ancak beş yaşındaki küçük kız bu şekilde hareket etmese işler çok daha kötü sonuçlanabilirdi.

Lexi’ye Kanada yetkilileri tarafından bronz madalya verildi. Lexi, bronz madalya alan en genç insan oldu.


 
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