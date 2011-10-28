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Kubilay Han’ın kayıp filosuna ait izler bulundu

Japonya’nın Nagazaki kentinin açıklarında antik batıkların izine rastlayan arkeologlar....

Kubilay Han’ın kayıp filosuna ait izler bulundu

Japonya’nın Nagazaki kentinin açıklarında antik batıkların izine rastlayan arkeologlar....

28 Ekim 2011 Cuma 10:34
Kubilay Han’ın kayıp filosuna ait izler bulundu
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Japonya’nın Nagazaki kentinin açıklarında antik batıkların izine rastlayan arkeologlar, bunun 13’üncü yüzyılda hüküm süren Moğol İmparatoru Kubilay Han’ın kaybolan filosuna ait olduğunu öne sürdü.

Söz konusu batık, kıyıdan yaklaşık 25 metre açıkta, kumlu deniz tabanının bir metre altında ultrason cihazları kullanılarak keşfedildi.

20 metre uzunluğundaki geminin, 1281 yılında Çin’den yola çıkan ve Japonya’yı işgal etmek için yol alırken batan 4 bin 400 gemilik filonun içinde yer aldığına inanılıyor.

Arkeologlar, geminin sağlam kalan 12 metrelik omurga kısmını inceleyerek geminin geri kalanıyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmeye çalışacak.

Son Güncelleme: 28.10.2011 10:34
Anahtar Kelimeler:
JaponArkeologKubilayHanBatıkFilo
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