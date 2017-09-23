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23 Eylül 2017 Cumartesi 09:14

Küba'dan Abd'ye "devrim" Tepkisi

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba üzerindeki ablukayı sertleştirme kararını eleştirerek, &#34;Devrimi imha etmek niyetindeki herhangi bir stratejinin başarısız olacağını tekrar teyit ediyoruz&#34; dedi.

Küba'dan Abd'ye 'devrim' Tepkisi
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KÜBA DIŞİŞLERİ BAKANI RODRİGUEZ: "BUGÜN ABLUKAYI SIKILAŞTIRMA ÖNLEMLERİNİ TEKRAR KINIYORUZ VE DEVRİMİ İMHA ETMEK NİYETİNDEKİ HERHANGİ BİR STRATEJİNİN BAŞARISIZ OLACAĞINI TEKRAR TEYİT EDİYORUZ"

Birleşmiş Milletler, 23 Eylül 17 (.): Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba üzerindeki ablukayı sertleştirme kararını eleştirerek, "Devrimi imha etmek niyetindeki herhangi bir stratejinin başarısız olacağını tekrar teyit ediyoruz" dedi.

Rodriguez, Birleşmiş Milletler'in (BM) 72. Genel Kurul görüşmelerinin 4'üncü gününde yaptığı konuşmada, Küba'ya, ABD tarafından yarım yüzyılı aşkın süredir uygulanan ekonomik, ticari ve mali ablukayı eleştirdi.

ABD'nin ablukasını "tek taraflı ve saldırgan bir davranış" olarak yorumlayan Rodriguez, "Bugün ablukayı sıkılaştırma önlemlerini tekrar kınıyoruz ve devrimi imha etmek niyetindeki herhangi bir stratejinin başarısız olacağını tekrar teyit ediyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ı "egemenlik ve güvenlik kavramlarını kendi ayrıcalıkları doğrultusunda kullanmakla" suçlayan Rodriguez, "ABD emperyalizminin saldırgan eylemlerini, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) üyesi ülkelerin kendi kaderini tayin etme, barış ve kalkınma haklarını tehdit etmek" için sertleştirdiğini savundu.

NATO'ya da eleştiriler yönelten Rodriguez, NATO'nun uluslararası barış ve güvenliği ihlal ettiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Küba hükümetini "yolsuzluklara karışan ve istikrarı bozan yönetim" olarak nitelendirmiş, Küba yönetimi ise Trump’ın sözlerini "saygısızca, kabul edilemez ve içişlerine müdahale" olarak değerlendirmişti.

ABD-Küba ilişkileri, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde yumuşama dönemine girerken, yeni Başkan Donald Trump, "atılan adımların geri alınacağını" açıklayarak iki ülke ilişkilerinin olumsuz yöne doğru ilerleyeceğinin sinyallerini vermişti.

(AA/HÖ)

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