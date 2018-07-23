Küba, Komünizm Yerine Sosyalizme Geçiyor...



Özel mülkiyete izin veren "komünizm" kavramının yer almadığı yeni Küba Anayasası parlamentoda onaylandı. Anayasa kamuoyunda tartışıldıktan sonra referanduma sunulacak.



Küba'nın piyasa ekonomisine daha fazla açılmasını ve medeni hakların iyileştirilmesini öngören yeni anayasası parlamentoda onaylandı. 224 maddeden oluşan sosyalist Küba'nın yeni anayasası oy birliği ile kabul edildi. Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel oylamadan sonra yaptığı açıklamada "anayasa reformunun Küba'nın birliğine ve devrime güç katacağını" söyledi.



Yeni Küba Anayasası 2016 yılında ölen devrim lideri Fidel Castro'nun doğum günü olan 13 Ağustos ile 15 Kasım arasında kamuoyunda tartışıldıktan sonra referanduma sunulacak. Diaz-Canel Kübalıları ‘aktif ve bilinçli' bir şekilde tartışmaya katılmaya çağırdı. Devlet başkanı "her Kübalının hür bir şekilde fikrini açıklayabileceğini ve ülkenin geleceğini yansıtacak bir anaya metninin ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceğini" belirtti. Yeni Küba Anayasası Komünist Parti tarafından da onaylandı.



YENİ DEVLET BAŞKANINA YAŞ VE SÜRE SINIRLAMASI



Özel mülkiyeti yasalaştıran yeni anayasa eşcinsel evliliklerin de önünü açıyor. Reformlar arasında, iktidarın devlet başkanıyla başbakan arasında paylaştırılması ve başbakanlık makamının yeniden ihdası da bulunuyor. Yeni Küba anayasası devlet başkanının yaş ve görev süresini de sınırlandırıyor. Devlet başkanı göreve başladığında 60 yaşından gün almamış olacak ve beşer yıldan azami iki dönem bu görevde kalabilecek. "Komünist toplum yaratma" hedefi yeni anayasada yer almıyor. Yeni anayasanın 1976 yılında Sovyetler Birliği döneminden kalma anayasanın yerini alıp siyasi ve ekonomik değişiklikleri yansıtması ve tek partili rejimin geleceğini garanti altına alması amaçlanıyor.



Küba’yı 1959 yılındaki devrimden 2006 yılına kadar, tam 47 yıl, efsanevi lideri Fidel Castro yönetmişti. Görevi Fidel Castro’dan devralan, kardeşi Raul Castro ise, 12 yıl oturduğu koltuğu bu yılın Nisan ayında Miguel Diaz-Canel’e bırakmıştı.



