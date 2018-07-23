banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95684
ALTIN
186.986
DOLAR
4.7379
STERLİN
6.2161
EURO
5.5479
Vurdu 1 gün daha tutuklu kalacak
VURDU 1 GÜN DAHA TUTUKLU...
Hava Durumu... Sıcaklık 41’e Kadar Yükselecek, Yarından İtibaren 4 Derece Düşecek
Yanacağız...
Seyir Halinde Cep Telefonu İle Konuşmak Ve Süratli Araç Kullanmak Suçundan 216 Sürücü Rapor Edildi
Telefonla görüşme yapan sürücülere cezalar...
Alayköy’deki Yangın Kontrol Altına Alındı… Soğutma Çalışmaları Sürüyor...
Alayköy’deki Yangın Kontrol Altına Alındı…
banner282

Küba, Komünizm Yerine Sosyalizme Geçiyor...

Özel mülkiyete izin veren "komünizm" kavramının yer almadığı yeni Küba Anayasası parlamentoda onaylandı. Anayasa kamuoyunda tartışıldıktan sonra referanduma sunulacak.

Küba, Komünizm Yerine Sosyalizme Geçiyor...

Özel mülkiyete izin veren "komünizm" kavramının yer almadığı yeni Küba Anayasası parlamentoda onaylandı. Anayasa kamuoyunda tartışıldıktan sonra referanduma sunulacak.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:18
Küba, Komünizm Yerine Sosyalizme Geçiyor...


 Özel mülkiyete izin veren "komünizm" kavramının yer almadığı yeni Küba Anayasası parlamentoda onaylandı. Anayasa kamuoyunda tartışıldıktan sonra referanduma sunulacak.

Küba'nın piyasa ekonomisine daha fazla açılmasını ve medeni hakların iyileştirilmesini öngören yeni anayasası parlamentoda onaylandı. 224 maddeden oluşan sosyalist Küba'nın yeni anayasası oy birliği ile kabul edildi. Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel oylamadan sonra yaptığı açıklamada "anayasa reformunun Küba'nın birliğine ve devrime güç katacağını" söyledi.

Yeni Küba Anayasası 2016 yılında ölen devrim lideri Fidel Castro'nun doğum günü olan 13 Ağustos ile 15 Kasım arasında kamuoyunda tartışıldıktan sonra referanduma sunulacak. Diaz-Canel Kübalıları ‘aktif ve bilinçli' bir şekilde tartışmaya katılmaya çağırdı. Devlet başkanı "her Kübalının hür bir şekilde fikrini açıklayabileceğini ve ülkenin geleceğini yansıtacak bir anaya metninin ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceğini" belirtti. Yeni Küba Anayasası Komünist Parti tarafından da onaylandı.

YENİ DEVLET BAŞKANINA YAŞ VE SÜRE SINIRLAMASI

Özel mülkiyeti yasalaştıran yeni anayasa eşcinsel evliliklerin de önünü açıyor. Reformlar arasında, iktidarın devlet başkanıyla başbakan arasında paylaştırılması ve başbakanlık makamının yeniden ihdası da bulunuyor. Yeni Küba anayasası devlet başkanının yaş ve görev süresini de sınırlandırıyor. Devlet başkanı göreve başladığında 60 yaşından gün almamış olacak ve beşer yıldan azami iki dönem bu görevde kalabilecek. "Komünist toplum yaratma" hedefi yeni anayasada yer almıyor. Yeni anayasanın 1976 yılında Sovyetler Birliği döneminden kalma anayasanın yerini alıp siyasi ve ekonomik değişiklikleri yansıtması ve tek partili rejimin geleceğini garanti altına alması amaçlanıyor.

Küba’yı 1959 yılındaki devrimden 2006 yılına kadar, tam 47 yıl, efsanevi lideri Fidel Castro yönetmişti. Görevi Fidel Castro’dan devralan, kardeşi Raul Castro ise, 12 yıl oturduğu koltuğu bu yılın Nisan ayında Miguel Diaz-Canel’e bırakmıştı.

 

banner288
Son Güncelleme: 23.07.2018 15:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Camiye Bombalı Saldırı: 8 Ölü
Nijerya'da Camiye Bombalı Saldırı: 8 Ölü
Şarap Yapmak İçin Aldığı Yılan Sokunca Öldü
Şarap Yapmak İçin Aldığı Yılan Sokunca Öldü
Nasa, Güneş'e
Nasa, Güneş'e "kaşif" Gönderiyor
Suriye'nin Güneyinden Zorunlu Tahliyeler...
Suriye'nin Güneyinden Zorunlu Tahliyeler...
Güney Kore'de Milletvekili İntihar Etti!
Güney Kore'de Milletvekili İntihar Etti!
Obrador'dan Göçü Önleme Taahhütü
Obrador'dan Göçü Önleme Taahhütü
Erbil Valiliği'ndeki 3'üncü Saldırgan Da Etkisiz Hale Getirildi.
Erbil Valiliği'ndeki 3'üncü Saldırgan Da Etkisiz Hale Getirildi.
Kuzey Kore'de Halka “Kemer Sıkmaya Hazır Olun“ Çağrısı
Kuzey Kore'de Halka “Kemer Sıkmaya Hazır Olun“ Çağrısı
Somali'de Terör Saldırısı: 4 Asker Öldü
Somali'de Terör Saldırısı: 4 Asker Öldü
Filistin “Yahudi Ulus Devlet“ Yasasıyla İlgili Görüşmeler Yapıyor...
Filistin “Yahudi Ulus Devlet“ Yasasıyla İlgili Görüşmeler Yapıyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim