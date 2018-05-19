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Küba'daki Uçak Kazasında Ölü Sayısı 107’ye Yükseldi!

Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının Jose Marti Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucunda ölenlerin sayısı 107’ye yükseldi. Uçaktan sadece 3 kişi sağ kurtuldu.

Küba'daki Uçak Kazasında Ölü Sayısı 107’ye Yükseldi!

Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının Jose Marti Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucunda ölenlerin sayısı 107’ye yükseldi. Uçaktan sadece 3 kişi sağ kurtuldu.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:27
Küba'daki Uçak Kazasında Ölü Sayısı 107’ye Yükseldi!

Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının Jose Marti Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucunda ölenlerin sayısı 107’ye yükseldi. Uçaktan sadece 3 kişi sağ kurtuldu.

AFP muhabirinin aktardıklarına göre kaza bölgesinde incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, çok sayıda can kaybı olduğunu söylerken, "Çok talihsiz bir uçak kazası meydana geldi. Gelen haberler pek içaçıcı değil. Görünüşe bakılırsa çok fazla can kaybı var" açıklamasını yaptı.

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Radyo Habana Cuba'nın haberine göre devlete ait Cubana de Aviacion Havayolları uçağı başkent Havana'dan ülkenin doğusundaki Holguin'e uçmak için havalanmıştı.

Uçak Havana ile Boyeros arasındaki otoyolun üzerindeyken düştü.
 


Son Güncelleme: 19.05.2018 12:42
Anahtar Kelimeler:
KübaUçakKazası
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